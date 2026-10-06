El F-47 resume la estrategia de Estados Unidos para conservar la supremacía aérea en las próximas décadas. Fuente: El Cronista.

Estados Unidos dio un paso decisivo en la que será su aeronave de combate más avanzada. El proyecto, uno de los más ambiciosos y costosos de su industria de defensa, ya dejó el papel y entró en fabricación.

Qué es el F-47

El F-47 es el caza tripulado de sexta generación que desarrolla la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) dentro del programa conocido como NGAD (Next Generation Air Dominance). Está llamado a convertirse en el primer caza tripulado de sexta generación del mundo y, con el tiempo, en la pieza central del poder aéreo estadounidense, por encima de modelos como el F-22 y el F-35.

Quién lo construye y cuánto costó el contrato

El desarrollo fue adjudicado a Boeing en marzo de 2025. El contrato inicial, en su etapa de desarrollo, se ubicó en torno a los USD 20.000 millones, una cifra que da dimensión de la magnitud del proyecto. El nombre “F-47” fue anunciado por el presidente Donald Trump al dar a conocer la adjudicación.

El primer F-47 ya se encuentra en fabricación y su primer vuelo está previsto para 2028. Fuente: US Air Force.

En qué etapa está

El programa ya avanzó del diseño a la construcción. Según confirmó la cúpula de la Fuerza Aérea, el primer F-47 ya se encuentra en fabricación y su primer vuelo está previsto para 2028. La USAF proyecta, además, incorporar una flota de más de 185 aviones en las próximas décadas.

La estrategia de Estados Unidos para conservar la supremacía aérea

Más allá de lo militar, el F-47 es una muestra de la apuesta estadounidense por mantener su superioridad tecnológica en defensa, en un contexto de competencia global con otras potencias que también desarrollan cazas de nueva generación. Para la industria, representa además miles de empleos y años de trabajo ligados al proyecto.