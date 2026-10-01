Mientras el mercado de los relojes sigue creciendo, la cantidad de especialistas capaces de repararlos disminuye.

En una era caracterizada por el entorno digital, consultar la hora en un reloj clásico y mecánico ya no es tan habitual ya que la mayoría de las personas cuenta con relojes y dispositivos inteligentes.

Aunque la relojería mecánica aún mueve millones y conserva un fuerte atractivo entre coleccionistas y consumidores de lujo, el problema es que cada vez hay menos personas especializadas en reparar y mantener estas piezas en funcionamiento.

Frente a este escenario, la Sociedad Horológica de Nueva York (HSNY) impulsa cursos, becas y programas de formación con el objetivo de preservar el oficio y atraer a una nueva generación de relojeros.

¿Qué es la Sociedad Horológica de Nueva York?

La HSNY es una organización dedicada al estudio, la enseñanza y la preservación de la relojería. Fue fundada en 1866 por inmigrantes alemanes con el objetivo de impulsar una industria relojera que se encontraba en plena expansión en Estados Unidos.

En la actualidad, cuenta con más de 2.000 miembros y tiene su sede en Midtown Manhattan. Además, ofrece cursos, becas y acceso a una biblioteca especializada en relojería considerada una de las más importantes del mundo.

La HSNY es una organización dedicada al estudio, la enseñanza y la preservación de la relojería. Fuente: Freepik

¿Qué pasó con la venta de relojes?

La aparición de los teléfonos inteligentes hizo que el reloj de pulsera dejara de ser un objeto necesario para consultar la hora. No obstante, esto no provocó la desaparición del mercado, que no solo continúa activo, sino que además registra un fuerte movimiento, especialmente en el segmento de lujo.

Adicionalmente, el avance de la era digital y la transformación tecnológica modificaron principalmente la función y el tipo de reloj que demandan los consumidores.

Por eso, mientras los relojes mecánicos tradicionales mantienen un importante mercado asociado al lujo, el diseño y el coleccionismo, los relojes inteligentes ocupan otra parte del mercado al ofrecer funciones adaptadas a las necesidades actuales.

¿Por qué se redujo la cantidad de relojeros?

De acuerdo con la HSNY, esto se explica principalmente por la falta de recambio generacional. La relojería mecánica requiere años de formación, práctica y conocimientos muy específicos para reparar mecanismos compuestos por piezas diminutas y de alta precisión.

La falta de nuevas personas interesadas en aprender el oficio y reemplazar a quienes se jubilan o abandonan la actividad provoca que cada vez haya menos profesionales capacitados.

Adicionalmente, el crecimiento de los relojes y dispositivos inteligentes redujo la visibilidad de este oficio entre las generaciones más jóvenes.

La falta de nuevas personas interesadas en aprender el oficio y reemplazar a quienes se jubilan o abandonan la actividad provoca que cada vez haya menos profesionales capacitados. Mateo Gobo

¿Cuál es la propuesta de la HSNY?

La propuesta de la Sociedad Horológica de Nueva York consiste principalmente en hacer más accesible la relojería y despertar interés por el oficio, con la intención de garantizar que estos conocimientos puedan transmitirse a nuevas generaciones.

Para llevar adelante este objetivo: