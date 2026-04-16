La semana siguiente decenas de estudiantes se preparan para un nuevo descanso en Estados Unidos, debido que en ciertos distritos escuelas de nivel inicial, primario y secundario cerrarán sus puertas durante varios días consecutivos. Este es el caso del distrito escolar público de la ciudad de Shrewsbury, donde las instituciones educativas ya confirmaron que sus persianas permanecerán bajas del lunes 20 de abril al viernes 24 de este mes. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el lunes 20 de abril las escuelas cierran sus puertas y dejan de dar clases porque se llevará a cabo Patriots Day. Acto seguido, del martes 21 al viernes 30 también se mantienen suspendidas las actividades con motivo de Spring Break, receso que en diversas zonas del país suele tener lugar un mes antes, en marzo. Además, en abril, el calendario escolar pautó que el próximo jueves 30 no haya clases en preescolar y kindergarten porque ese día se toman evaluaciones a los nuevos estudiantes. Los últimos dos descansos generales que observarán las escuelas dentro del ciclo 2025-2026 y en los que se suspenderán las clases son Lunes 25 de mayo- Memorial Day Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Viernes 19 de junio - Juneteenth Este día se destina a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, indica USA.gov. Quienes deseen consultar el calendario oficial podrán hacerlo clicando aquí.