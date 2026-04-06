El sistema educativo en California, más precisamente en Long Beach, confirmó una pausa clave en el calendario escolar. El Distrito Escolar Unificado de Long Beach anunció que todas las escuelas primarias y secundarias permanecerán cerradas del 6 al 10 de abril, en el marco del receso por spring break. La medida impacta a estudiantes de todos los niveles básicos y genera una semana completa sin clases. De acuerdo al calendario escolar de Long Beach, 83 escuelas donde asisten más de 61.000 alumnos disfrutarán de sus vacaciones de primavera. El receso se extenderá durante cinco días consecutivos, por lo que no se dictarán clases en el distrito californiano en este periodo: El spring break es un receso escolar tradicional en Estados Unidos que ocurre durante la primavera. Durante esta semana: