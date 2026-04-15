La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos volvió al centro del debate judicial tras el análisis de una medida impulsada por el gobierno federal. La Corte Suprema de los Estados Unidos evaluó un intento de modificar este derecho histórico, lo que generó impacto directo en millones de personas. El caso se originó a partir de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes. El eje del debate gira en torno a la interpretación de la 14.ª Enmienda, que establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos del país. La orden ejecutiva proponía limitar ese derecho únicamente a quienes tuvieran al menos un padre ciudadano o residente legal. No obstante, varios jueces de la Corte Suprema expresaron escepticismo frente a esta reinterpretación, lo que pone en duda que pueda aplicarse. Además, tribunales inferiores ya habían bloqueado la medida, por considerar que podría contradecir la Constitución. Mientras tanto, el máximo tribunal aceptó revisar el caso, pero sin habilitar la aplicación inmediata del cambio. Con el sistema vigente, continúan protegidas todas las personas nacidas en Estados Unidos bajo el principio de Birthright citizenship. Esto implica que: Este criterio se mantiene respaldado por precedentes históricos de la Corte Suprema, que durante más de un siglo interpretaron la Constitución en ese sentido. La Corte Suprema de los Estados Unidos aún no emitió un fallo definitivo sobre el caso. La decisión final se espera para mediados de 2026 y podría definir si el gobierno tiene facultades para limitar este derecho. Hasta entonces, la orden ejecutiva continúa bloqueada y sin efecto en todo el país. Esto significa que, por ahora, no hay cambios en la forma en que se otorga la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.