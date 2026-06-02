El Cronista | Shutterstock y EFE.

El Departamento de Estado de Estados Unidos cambió el trámite del pasaporte para millones de ciudadanos: la renovación ahora es completamente en línea. El sistema aplica tanto a ciudadanos nacidos en el país como a quienes obtuvieron la ciudadanía por naturalización y el proceso toma aproximadamente 40 minutos .

El nuevo sistema reemplaza el formulario DS-82 en papel por un trámite digital en la plataforma MyTravelGov . Se puede pagar con tarjeta de crédito, débito o transferencia ACH y solo hace falta subir una foto digital y los datos del pasaporte vigente. El plazo de entrega se mantiene en cuatro a seis semanas.

¿Quiénes pueden renovar el pasaporte de Estados Unidos en línea?

El sistema está disponible para todos los ciudadanos estadounidenses —incluidos los naturalizados— que cumplan los requisitos del Departamento de Estado. No aplica para residentes permanentes ni extranjeros sin ciudadanía.

Para ser elegible, se deben cumplir todas estas condiciones:

Tener al menos 25 años de edad

Residir en Estados Unidos o sus territorios

Que el pasaporte actual haya tenido validez de 10 años

Que tenga al menos 9 años de antigüedad y haya sido emitido hace no más de 15 años

Conservar el pasaporte anterior en buen estado, sin daños

No se pueden modificar datos como nombre, género, lugar o fecha de nacimiento. Tampoco aplica para pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio.

No aplica para residentes permanentes ni extranjeros sin ciudadanía Shutterstock

¿Cómo es el proceso para renovar el pasaporte en línea?

El trámite comienza con la creación de una cuenta en MyTravelGov, que opera a través del sistema federal login.gov. La plataforma está disponible en español, inglés y francés.

Una vez creada la cuenta, solo se necesitan tres cosas:

El pasaporte estadounidense vigente o vencido dentro del plazo habilitado

Una foto en formato digital

Tarjeta de crédito, débito o datos bancarios para transferencia ACH

Tras enviar la solicitud, el sistema confirma el pago por correo electrónico y el estado del trámite se puede rastrear desde la primera semana.