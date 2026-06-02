Las autoridades migratorias de Estados Unidos, Canadá y México exigen pasaporte vigente para autorizar entradas y salidas.

Los agentes dispuestos en los controles migratorios de los aeropuertos en Estados Unidos, México y Canadá, tienen la autoridad de rechazar el ingreso o salida de quienes quieran viajar sin la documentación correspondiente.

Además de que el pasaporte debe tener un buen estado físico y suficientes páginas en blanco, también debe seguir vigente, es decir: no tiene que estar vencido para que se le permita el embarque al avión.

Además de que el pasaporte debe tener un buen estado físico y suficientes páginas en blanco, también debe seguir vigente El Cronista | Shutterstock y EFE

Estados Unidos: los documentos necesarios para ingresar o salir

En Estados Unidos, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Customs and Border Protection (CBP) exigen a los viajeros que presenten un pasaporte válido y vigente o, en todo caso, un documento habilitado mediante acuerdos internacionales como la Tarjeta de Cruce Fronterizo.

A su vez, también se le recuerda a los viajeros que en caso de ser ciudadanos estadounidenses deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Para viajar dentro del país se puede usar el sistema REAL ID, que regula los documentos de identidad en caso de vuelos domésticos.

México: los documentos necesarios para ingresar o salir

En México, los extranjeros que quieran ingresar o salir del país deberán presentar un pasaporte o documento de identidad que esté vigente durante el control migratorio, del que está a cargo el Instituto Nacional de Migración (INM).

Si el documento está vencido, las aerolíneas o las autoridades migratorias podrán impedir que la persona embarque al avión para salir del país o negarle el ingreso una vez haya realizado el viaje.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o las autoridades migratorias podrán impedir que la persona embarque al avión

Canadá: los documentos necesarios para ingresar o salir

En Canadá, quienes deseen ingresar al país tienen que presentar un documento vigente o un documento de viaje válido, además de la visa y demás documentos de viaje obligatorios.

La Canada Border Services Agency (CBSA) y las correspondientes aerolíneas podrían impedir el embarque al avión si se detecta que el documento se encuentra vencido al momento de realizar el control migratorio.

Se aclara que los ciudadanos canadienses también deben contar con documentos vigentes para viajar al exterior. Desde Global Affairs Canada se recomienda que el pasaporte tenga una validez mínima superior a la fecha de regreso prevista.

Recomendaciones para viajar independientemente del destino o país de origen

Las exigencias para ingresar a cualquier país suelen ser casi siempre las mismas. Las autoridades migratorias a menudo verifican que el pasaporte esté vigente y en buen estado, es decir, sin páginas manchadas o rotas, permisos migratorios o visas según corresponda, y coincidencias entre los datos del pasaje y el documento.

A su vez, algunos destinos podrían tener requisitos sanitarios o formularios especiales para permitir el ingreso al país.



