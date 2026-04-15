Si hay una plaga que puede resultar muy difícil de eliminar sin productos químicos tóxicos e invasivos son las cucarachas. Son insectos que sobreviven en cualquier tipo de ambiente o lugar ya que se alimentan de restos de comida. Más allá de ser desagradables, también son peligrosas ya que pueden transmitir enfermedades como salmonelosis, E. coli, disentería, cólera, fiebre tifoidea y gastroenteritis. Afortunadamente, existe un truco casero para poder limpiar la casa de estos insectos con un método natural que además tiene un aroma agradable. Se deben hervir dos cucharadas de flores de lavanda en agua durante varias horas o dejar reposar en agua fría durante al menos dos días. Una vez la infusión haya extraido todo sus activos, se debe pasar por un colador y aplicarlo en las zonas en dónde se suelen ver cucharachas con un rociador. La lavanda en su forma de aceite esencial que puede ayudar a repeler algunos bichos como moscas, pulgas y cucarachas. No obstante, el efecto no es especialmente duradero por lo que no es eficaz para extinguir colonias. Expertos aseguran que el método de hervirlas no sería tan eficaz como el aceite. Para evitar el desarrollo de una infestación de cucarachas se recomienda evitar su ingreso a toda costa y eliminar los posibles factores que las atraen. Entre las medidas de precaución se incluyen: En el caso de que no se quiera contratar a un profesional para que resuelva este problema, se recomienda aspirarlas, colocar trampas adhesivas en puntos estratégicos y desinfectar esas zonas con frecuencia. Si se trata de una invasión masiva, lo más efectivo será contratar a un especialista en control de plagas para que te ayude a erradicar esta infestación.