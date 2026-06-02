Llevarse el carrito de Walmart fuera del estacionamiento puede terminar en una multa de hasta u$s 2.500 o en cargos penales. Al menos nueve estados tienen leyes que penalizan el retiro no autorizado de carritos, y la propia cadena destaca estas normativas en su sitio oficial como advertencia a sus clientes.

Cada año desaparecen alrededor de dos millones de carritos en todo el país, lo que genera pérdidas estimadas en u$s 175 millones anuales, según el Food Marketing Institute. Esa cifra impulsó a varios estados a endurecer sus leyes y elevar las sanciones.

¿Qué estados aplican multas por retirar carritos de Walmart?

Las sanciones varían según el estado. Illinois es el más severo: hasta u$s 2.500 bajo la ley de hurto minorista (720 ILCS 5/16-25), que incluye expresamente el retiro de carritos sin autorización. California lo clasifica como falta menor, con multas de hasta u$s 1.000 y hasta seis meses de prisión. Florida aplica u$s 100 por día mientras dure la infracción.

El resto de los estados con legislación activa contempla estas penalidades:

Washington: u$s 50

Arizona: hasta u$s 500 (penal) o u$s 250 (civil)

Hawaii: hasta u$s 500 o 30 días de prisión

New York y Texas: cargos bajo legislación de hurto minorista

Las sanciones las ejecutan las autoridades locales, no Walmart . La cadena señala estas leyes en su portal como parte de su política oficial de uso de carritos.

Cada año desaparecen alrededor de dos millones de carritos en todo el país, lo que genera pérdidas estimadas en u$s 175 millones anuales. Freepik

¿Qué deben hacer los clientes de Walmart para evitar la multa?

Los carritos están habilitados solo para uso dentro del local y su estacionamiento inmediato. Sacarlos de ese perímetro es suficiente para activar una infracción en los estados con legislación vigente, incluso sin intención declarada de robo.

Para evitar problemas, los clientes pueden pedir asistencia para cargas voluminosas, usar el servicio de entrega a domicilio o aprovechar los carros de mano disponibles en la salida. La regla es simple: el carrito se queda en la tienda.