En esta noticia
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reforzó el control fiscal sobre billeteras virtuales e inversiones en criptomonedas y advirtió que puede embargar los activos de quienes no declararon sus operaciones digitales. La medida alcanza a ciudadanos y extranjeros con obligación tributaria en Estados Unidos que demoraron o evitaron informar transacciones con Bitcoin, stablecoins o NFT.
Desde el 1 de enero de 2025, los brokers de activos digitales deben reportar las operaciones de sus clientes al IRS mediante el nuevo Formulario 1099-DA. El organismo ya no depende de la autodeclaración voluntaria: ahora tiene acceso directo a los movimientos cripto de cada contribuyente.
¿Qué billeteras e inversiones puede embargar el IRS?
El IRS puede aplicar un embargo —levy— sobre cualquier propiedad de un contribuyente con deuda fiscal impaga, incluyendo activos digitales. El mecanismo alcanza a ciudadanos y extranjeros por igual.
Los activos en riesgo incluyen:
- Saldos en exchanges custodiales como Coinbase o Kraken
- Inversiones en ETFs de Bitcoin y fondos de activos digitales
- Pagos e ingresos en criptomonedas pendientes de cobro
- Cuentas bancarias vinculadas a operaciones no declaradas
Ante un embargo, el IRS exige la liquidación de los activos en dólares y el depósito al Tesoro. Las billeteras descentralizadas tienen limitaciones técnicas para el embargo directo, pero el organismo puede escalar el caso e iniciar acciones legales.
¿Cuál es el trámite obligatorio para evitar sanciones?
Todo ingreso en criptomonedas debe declararse en dólares, usando el valor de mercado al momento de cada transacción. Desde 2025, el IRS exige el método wallet-by-wallet para calcular la base de costo — el sistema de agrupación universal quedó eliminado.
Requisitos clave para declarar activos digitales
- Informar ventas, intercambios, pagos e inversiones cripto en la declaración anual.
- Calcular ganancias y pérdidas en dólares según el valor de mercado en cada fecha.
- Aplicar el método wallet-by-wallet para determinar la base de costo.
- Declarar recompensas, honorarios y staking como ingresos por cuenta propia.
- Responder correctamente la pregunta sobre activos digitales en el Formulario 1040 — los errores pueden generar multas de hasta u$s 660 por declaración y, en casos graves, el embargo de billeteras e inversiones.