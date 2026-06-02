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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reforzó el control fiscal sobre billeteras virtuales e inversiones en criptomonedas y advirtió que puede embargar los activos de quienes no declararon sus operaciones digitales. La medida alcanza a ciudadanos y extranjeros con obligación tributaria en Estados Unidos que demoraron o evitaron informar transacciones con Bitcoin, stablecoins o NFT .

Desde el 1 de enero de 2025, los brokers de activos digitales deben reportar las operaciones de sus clientes al IRS mediante el nuevo Formulario 1099-DA . El organismo ya no depende de la autodeclaración voluntaria: ahora tiene acceso directo a los movimientos cripto de cada contribuyente.

¿Qué billeteras e inversiones puede embargar el IRS?

El IRS puede aplicar un embargo —levy— sobre cualquier propiedad de un contribuyente con deuda fiscal impaga, incluyendo activos digitales. El mecanismo alcanza a ciudadanos y extranjeros por igual.

Los activos en riesgo incluyen:

Saldos en exchanges custodiales como Coinbase o Kraken

Inversiones en ETFs de Bitcoin y fondos de activos digitales

Pagos e ingresos en criptomonedas pendientes de cobro

Cuentas bancarias vinculadas a operaciones no declaradas

Ante un embargo, el IRS exige la liquidación de los activos en dólares y el depósito al Tesoro. Las billeteras descentralizadas tienen limitaciones técnicas para el embargo directo, pero el organismo puede escalar el caso e iniciar acciones legales.

El IRS puede aplicar un embargo sobre cualquier propiedad de un contribuyente con deuda fiscal impaga, incluyendo activos digitales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuál es el trámite obligatorio para evitar sanciones?

Todo ingreso en criptomonedas debe declararse en dólares, usando el valor de mercado al momento de cada transacción. Desde 2025, el IRS exige el método wallet-by-wallet para calcular la base de costo — el sistema de agrupación universal quedó eliminado.

Requisitos clave para declarar activos digitales