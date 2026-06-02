Viajar hacia o desde Estados Unidos requiere cumplir una serie de requisitos migratorios fundamentales. Entre ellos, uno de los más importantes es contar con un pasaporte válido y vigente, un documento que las autoridades consideran indispensable para ingresar o salir legalmente del país.

Tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros pueden enfrentar importantes restricciones de viaje si intentan cruzar una frontera con un pasaporte vencido o que no cumple con los requisitos de vigencia exigidos por las autoridades migratorias.

Todos deben cumplir este trámite con su pasaporte para ingresar y salir del país

El pasaporte es el principal documento de identificación para viajes internacionales. Si el documento está vencido, muchas personas podrían encontrarse con problemas para:

Abordar vuelos internacionales

Ingresar a Estados Unidos

Salir del país hacia determinados destinos

Tramitar visas o autorizaciones de viaje

Tener el pasaporte vencido o sin la vigencia requerida puede impedir abordar vuelos internacionales e ingresar a territorio estadounidense. Fuente: El Cronista.

Por qué el pasaporte vigente es obligatorio

Las autoridades migratorias utilizan el pasaporte para:

Verificar identidad

Confirmar nacionalidad

Controlar permisos de ingreso y salida

Validar documentación migratoria

Sin un documento vigente, el proceso de viaje puede quedar bloqueado antes incluso de llegar al control fronterizo.

Cómo renovar el pasaporte

Las personas que tienen el documento próximo a vencer pueden:

Solicitar la renovación

Tramitar un nuevo pasaporte

Verificar requisitos especiales según su situación migratoria

Realizar el trámite con tiempo evita problemas de último momento.