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Viajar hacia o desde Estados Unidos requiere cumplir una serie de requisitos migratorios fundamentales. Entre ellos, uno de los más importantes es contar con un pasaporte válido y vigente, un documento que las autoridades consideran indispensable para ingresar o salir legalmente del país.
Tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros pueden enfrentar importantes restricciones de viaje si intentan cruzar una frontera con un pasaporte vencido o que no cumple con los requisitos de vigencia exigidos por las autoridades migratorias.
Todos deben cumplir este trámite con su pasaporte para ingresar y salir del país
El pasaporte es el principal documento de identificación para viajes internacionales. Si el documento está vencido, muchas personas podrían encontrarse con problemas para:
- Abordar vuelos internacionales
- Ingresar a Estados Unidos
- Salir del país hacia determinados destinos
- Tramitar visas o autorizaciones de viaje
Por qué el pasaporte vigente es obligatorio
Las autoridades migratorias utilizan el pasaporte para:
- Verificar identidad
- Confirmar nacionalidad
- Controlar permisos de ingreso y salida
- Validar documentación migratoria
Sin un documento vigente, el proceso de viaje puede quedar bloqueado antes incluso de llegar al control fronterizo.
Cómo renovar el pasaporte
Las personas que tienen el documento próximo a vencer pueden:
- Solicitar la renovación
- Tramitar un nuevo pasaporte
- Verificar requisitos especiales según su situación migratoria