El calendario oficial de días festivos de Estados Unidos contempla en total once feriados federales, donde las actividades rutinarias se ponen en pausa en todo el país para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional. En ese sentido, los próximos 2 asuetos que tendrán lugar de acuerdo al cronograma oficial caerán consecutivamente lunes, bridando dos fines de semana largo seguidos en la lista para empleados federales y otros trabajadores que respeten estas festividades. De acuerdo con el cronograma federal, los próximos fines de semana largo que se decretaron para todo el país son En ambos casos quienes observen estos asuetos dentro de su agenda laboral gozarán de períodos de descanso extendidos, pautados de manera consecutiva. USA.gov recuerda que tanto bancos, como oficinas gubernamentales no consideradas esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial durante estos días. Si bien puede haber modificaciones sujetas al horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operan con regularidad. No obstante, es fundamental consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción. El calendario completo de feriados restantes está pautado de la siguiente manera