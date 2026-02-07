Tras los feriados de enero, febrero se perfila como el mes que traerá el próximo fin de semana largo federal, una oportunidad para descansar antes del periodo más intenso del año laboral. Este descanso promete tres días consecutivos sin actividad para buena parte del sector público y privado, lo que suele generar un aumento en viajes cortos, escapadas familiares y turismo interno. El próximo lunes 16 de febrero de 2026 se celebrará el Día de los Presidentes, uno de los feriados nacionales más importantes del país. Al caer en lunes, el descanso se extenderá desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de febrero, creando un fin de semana largo de tres días. Esta fecha está incluida en el calendario federal oficial y es reconocida por organismos como la Administración del Seguro Social (SSA), lo que afecta el funcionamiento de oficinas públicas y servicios gubernamentales. El Presidents’ Day tiene sus raíces en 1885, cuando se estableció para honrar el nacimiento de George Washington, primer presidente de Estados Unidos, nacido el 22 de febrero de 1732. En 1971, el Congreso modificó la fecha para trasladarla al tercer lunes de febrero, permitiendo fines de semana largos y un calendario laboral más uniforme. Aunque el homenaje central sigue siendo a Washington, algunos estados amplían la celebración a otros líderes históricos, reflejando la diversidad política y cultural del país. El Día de los Presidentes no se conmemora de la misma manera en todo Estados Unidos: Esta variedad muestra que el feriado tiene tanto un valor histórico como un impacto en la identidad local de cada región. Durante el fin de semana largo 2026, no todos los servicios se detendrán. La distribución es la siguiente: Servicios cerrados: Servicios que funcionarán con normalidad: