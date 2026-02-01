Con el inicio de 2026, millones de trabajadores en Estados Unidos ya empiezan a marcar fechas clave en el calendario. Luego de los feriados de enero, febrero se perfila como el mes que traerá el próximo fin de semana largo a nivel federal, una pausa estratégica antes del tramo más intenso del año laboral.

El descanso no será menor: el próximo feriado federal en Estados Unidos caerá un lunes y permitirá tres días consecutivos sin actividad para buena parte del sector público y privado. Una combinación que suele disparar viajes cortos, escapadas familiares y movimientos turísticos internos.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

El lunes 16 de febrero de 2026 se celebrará el Día de los Presidentes, uno de los feriados nacionales más tradicionales del país. Al coincidir con el inicio de semana, el descanso se extenderá desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de febrero, conformando un fin de semana largo de tres días.

El lunes 16 de febrero de 2026 se celebrará el Día de los Presidentes, uno de los feriados nacionales más tradicionales del país. Imagen: archivo.

La fecha figura en el calendario oficial del gobierno federal y es reconocida por organismos nacionales, entre ellos la Administración del Seguro Social, lo que impacta directamente en el funcionamiento de oficinas públicas y servicios estatales.

Por qué se celebra el Día de los Presidentes

El origen del feriado se remonta a 1885, cuando se instauró para homenajear el nacimiento de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, nacido el 22 de febrero de 1732. Sin embargo, en 1971 el Congreso decidió reorganizar el calendario laboral y trasladó la conmemoración al tercer lunes de febrero, con el objetivo de generar fines de semana largos.

Desde entonces, la jornada pasó a conocerse popularmente como Presidents’ Day, aunque su significado varía según el estado. A nivel federal, Washington sigue siendo la figura central del homenaje, pero en distintas regiones el tributo se amplió a otros líderes históricos.

Cómo se vive el feriado en los distintos estados

El Día de los Presidentes no se celebra de la misma forma en todo el país. Algunos estados mantienen un enfoque clásico, mientras que otros adaptaron la fecha a su propia identidad histórica:

Virginia conserva un homenaje exclusivo a George Washington.

Illinois y Nueva York reconocen por separado a Washington y a Abraham Lincoln .

Misuri suma al expresidente Harry S. Truman .

Alabama combina el recuerdo de Washington con Thomas Jefferson.

Esta diversidad convierte al feriado en un reflejo de la historia política y cultural estadounidense, más allá de su carácter laboral.

Qué servicios cierran y cuáles funcionan con normalidad

El feriado no implica una paralización total del país. Durante el Día de los Presidentes 2026:

Permanecerán cerrados : oficinas gubernamentales, bancos, el Servicio Postal de Estados Unidos y la bolsa de valores.

Funcionarán con normalidad: aeropuertos, transporte público y la mayoría de las grandes cadenas comerciales.

Supermercados y tiendas como Walmart, Target, CVS y Trader Joe’s suelen abrir sus puertas, lo que convierte al feriado también en una fecha clave para el comercio y el turismo interno.