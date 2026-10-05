Al saltar tuvo que pegarse la máquina de tatuar a la mano para evitar cualquier inconveniente durante la caída.

Para muchos, tatuarse ya es experiencia adrenalínica suficiente. Funky Matas, de 38 años, decidió sumarle 4.572,91 metros de altura y un Record Guinness.

El tatuador estadounidense llevó a cabo el salto en Lake Wales, Florida, el pasado 8 de junio y se consagró como la persona que realizó el salto en paracaídas a mayor altura mientras se hacía un tatuaje a sí mismo.

La palabra elegida para inmortalizar en su piel resume en tres letras toda la travesía: “FLY”, que significa “volar”.

Cómo fue la preparación para la aventura que se llevó el Guinness

Si bien la habilidad para materializar el tatuaje se la debe a su profesión, el joven explica que realizar este procedimiento en el aire requirió de preparación previa.

“Practiqué tatuarme falsamente con un gran ventilador que soplaba viento en mi dirección solo para ver cómo me sentía y cuánta estabilidad necesitaba”, explicó en declaraciones recolectadas por el World Record Guinness.

Ese 8 de junio en el que se realizó el salto, se le brindaron las instrucciones para saltar y luego se le pegó la máquina de tatuar a la mano con cinta adhesiva para que se sujetara durante la caída.

“El mensaje que acabo de transmitir con mi récord o con cualquier cosa que hago es que todo es posible. No se trata de qué quieres, sino de cuánto lo quieres ”, afirma.

Así luce el resultado final del tatuaje realizado a más de 4,500 metros de altura. Guinness World Records

Por qué se tatuó la palabra “Fly”

Funky Matas tiene además otro Record Guinness previo, por ser el hombre con más firmas tatuadas en el cuerpo humano, para el que acumuló 273.

En este nuevo desafío, el tatuador no sólo se enfrentaba a la dificultad de trazar el tatuaje en altura, sino que, además, la tinta podía congelarse y el recurso era finito: si se acababa, no podía recargarse.

“Fly” no sólo resultó ser entonces una buena idea por su significado, sino porque es una palabra corta, ideal para las condiciones dadas. “Creo que salió bastante bien, es totalmente legible”, celebra.