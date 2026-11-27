La sandía es una fruta estrella para los días de calor, posicionándose como un snack dulce, saludable y refrescante, pero sus beneficios no se limitan meramente a cuestiones de sabor: los expertos destacan sus bondades para la salud y la recomiendan a quienes quieran perder peso.

Esta fruta, al igual que las que pertenecen al grupo “melons” destacan por su bajo aporte calórico. Una ración de una taza en cubos tiene entre 45 a 60 calorías, indica Harvard en una publicación realizada para la Facultad de Medicina.

La sandía puede ayudar con el colesterol, la presión arterial y tiene otros beneficios para la salud

De acuerdo con lo explicado por Harvard, la sandía contiene varios nutrientes famosos por sus beneficios para la salud del corazón.

Uno de ellos es el licopeno, un tipo de antioxidante capaz de contribuir a mejorar los niveles de colesterol y la presión arterial. También es fuente de citrulina, un aminoácido que ayuda a aumentar los niveles de óxido nítrico, sustancia que favorece la relajación de los vasos sanguíneos, ayudando a reducir la presión.

Por su parte, la dietista Lara Whitson, RD, LD compartió en una publicación para Cleveland Clinic que esta fruta es una gran fuente de hidratación para el cuerpo, ya que está compuesta de aproximadamente un 91% de agua.

La sandía aporta grandes cantidades de licopeno.

La experta explica además que los antioxidantes presentes en esta fruta favorecen la buena salud y pueden reducir el riesgo de sufrir enfermedades crónicas como diabetes u obesidad, mientras favorecen el bienestar ocular.

Su aporte de vitamina C puede apoyar el sistema inmunitario, mientras que su aminoácido citrulina ayuda con la circulación saludable y la recuperación post ejercicio.

Las vitaminas de la fruta, por su parte, fomentan la salud de la piel y sus compuestos vegetales pueden favorecer la digestión.

Por qué recomiendan la sandía para quienes quieran perder peso

Harvard explica que, gracias a su bajo aporte calórico, la sandía es una gran alternativa dulce para quienes quieren controlar su peso.

Whitson se alinea con esta idea y explica que, al contener tanta agua, ayuda a que la sensación de saciedad se prolongue en el tiempo.