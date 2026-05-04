La relevancia del pasaporte a la hora de viajar es algo que muchos países a lo largo del mundo comparten. No obstante, específicamente en Estados Unidos, la Transportation Security Administration (TSA) podrá rechazar cualquiera de estos documentos que no cumpla con las condiciones que se requieren para abordar. Principalmente, para que te permitan el embarque el pasaporte se debe poder considerar vigente. Para ello, debe cumplir con determinados requisitos como no estar vencidos y no presentar un mal estado físico, ya que esto puede generar inconvenientes a la hora de viajar. Las normas vigentes en Estados Unidos establecen que se debe presentar un documento válido para poder ingresar o salir del país, y en el caso de que se trate de ciudadanos naturalizados tienen que presentar el pasaporte americano aunque tengan otra nacionalidad de origen. Este documento debe estar en un buen estado. Aquellos que tengan pasaportes con estos detalles no los podrán utilizar para viajes internacionales: Tampoco se aceptarán aquellos que hayan sido emitidos a menores de 16 años aunque aún no hayan vencido, si la persona ya es mayor. En Estados Unidos, el pasaporte americano tiene una validez de 10 años. A su vez, algunas aerolíneas o países podrían no permitir el embarque si al documento le quedan menos de 6 meses de validez. En el caso de los que se hayan emitido para menores de 16 años, no podrán renovarse y tienen un periodo de validez de 5 años. A quienes necesiten renovar sus pasaportes se les recomienda realizar el trámite con tiempo, ya que de lo contrario podrían ver dificultades a la hora de viajar: una vez que se inicia la gestión de renovación, el antiguo pasaporte pierde validez. Si necesitas solicitar un nuevo pasaporte porque el tuyo ya no aplica para una renovación, seguí los siguientes pasos: