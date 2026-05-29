El Cronista | Shutterstock y EFE

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció a través de su sitio web oficial un importante cambio en el sistema online que está destinado tanto a jubilados, como beneficiarios y futuros titulares de prestaciones.

Se trata de un rediseño a nivel nacional de la plataforma my Social Security, sumamente utilizada para llevar a cabo trámites de la agencia y consultar beneficios.

El nuevo formato ya se encuentra disponible y quienes deseen utilizar la plataforma durante junio podrán implementar las funciones incorporadas.

Principales cambios de SSA que ya fueron implementados

Uno de los cambios principales en la incorporación de una nueva calculadora de jubilación, esta vez rediseñada para que quienes la utilicen puedan comparar tres tipos de estimaciones diferentes en simultáneo.

La herramienta ahora incluirá gráficos visuales y una interfaz más clara para que los usuarios entiendan de forma sencilla cuanto pueden cobrar en función de diferentes escenarios de retiro. Entre los cambios destacan

Comparación simultánea de varias estimaciones de jubilación

Nuevo gráfico de barras a color

Navegación simplificada dentro del sistema

Diseño unificado con el portal SSA.gov

SSA modificó sus servicios online y ya están disponibles para quienes deban usarlos en junio. Chat GPT

Además, el servicio actualizó todo su aspecto para brindar una experiencia unificada.

Todos los trámites que se pueden hacer con esta plataforma rediseñada de SSA

De acuerdo con lo especificado por el organismo, quienes accedan a la plataforma también podrán