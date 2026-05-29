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La Administración del Seguro Social (SSA) anunció a través de su sitio web oficial un importante cambio en el sistema online que está destinado tanto a jubilados, como beneficiarios y futuros titulares de prestaciones.
Se trata de un rediseño a nivel nacional de la plataforma my Social Security, sumamente utilizada para llevar a cabo trámites de la agencia y consultar beneficios.
El nuevo formato ya se encuentra disponible y quienes deseen utilizar la plataforma durante junio podrán implementar las funciones incorporadas.
Principales cambios de SSA que ya fueron implementados
Uno de los cambios principales en la incorporación de una nueva calculadora de jubilación, esta vez rediseñada para que quienes la utilicen puedan comparar tres tipos de estimaciones diferentes en simultáneo.
La herramienta ahora incluirá gráficos visuales y una interfaz más clara para que los usuarios entiendan de forma sencilla cuanto pueden cobrar en función de diferentes escenarios de retiro. Entre los cambios destacan
- Comparación simultánea de varias estimaciones de jubilación
- Nuevo gráfico de barras a color
- Navegación simplificada dentro del sistema
- Diseño unificado con el portal SSA.gov
Además, el servicio actualizó todo su aspecto para brindar una experiencia unificada.
Todos los trámites que se pueden hacer con esta plataforma rediseñada de SSA
De acuerdo con lo especificado por el organismo, quienes accedan a la plataforma también podrán
- Obtener estimaciones personalizadas de prestaciones para la jubilación
- Ver estimaciones para los beneficios de cónyuge
- Consultar el estado de las solicitudes
- Modificar el depósito directo
- Imprimir una carta de verificación de beneficios
- Cambiar la dirección