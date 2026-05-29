La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 29 de mayo en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.26% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco cambió 3.94% y en el último año registró una variación de 182.30%, reflejando una fuerte tendencia alcista.

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Conocé la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 22.25%, superando la volatilidad anual del 20.01%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

Sin embargo, la estabilidad económica y los factores externos pueden influir en esta tendencia a largo plazo. Es crucial monitorear el desempeño del Quetzal para anticipar posibles cambios en su valor.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.