En la apertura de mercados de este viernes, 29 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,640.94 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.15%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano cayó 1.16% y en el último año retrocedió 6.05%, lo que refleja una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es del 13.66%, superando la volatilidad anual del 13.01%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

Hoy la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el peso se ha fortalecido frente a otras monedas.

Los días pasados experimentaron una ligera mejora, lo que sugiere que los inversores están optimistas sobre la estabilidad económica del país.

Este repunte en la cotización del Peso colombiano puede ser un indicativo de confianza en la economía local y podría atraer inversión extranjera.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.