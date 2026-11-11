La gestión está disponible para determinados solicitantes de autorización de empleo y evita iniciar un trámite independiente ante la Administración del Seguro Social.

Los inmigrantes que buscan trabajar legalmente en Estados Unidos pueden realizar dos gestiones en una misma solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Se trata de un procedimiento que permite pedir el número de Seguro Social (SSN) al mismo tiempo que se tramita el permiso de trabajo, sin necesidad de iniciar un trámite independiente ante la Administración del Seguro Social (SSA).

La opción continúa vigente durante el Gobierno de Donald Trump y está disponible para determinados solicitantes que presentan el Formulario I-765, utilizado para obtener un autorización de empleo (EAD).

Sin embargo, no todos los inmigrantes califican automáticamente, ya que existen condiciones de elegibilidad y requisitos que deben cumplir para recibir el documento.

Qué inmigrantes pueden solicitar el número de Seguro Social junto con el permiso de trabajo

Los inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos y solicitan una autorización de empleo ante el USCIS pueden pedir que se les asigne un número de SSN, durante el mismo trámite. La opción se encuentra disponible para quienes presenten el Formulario I-765, siempre que cumplan los requisitos para obtener autorización de trabajo y un número de Seguro Social.

Entre los inmigrantes que pueden solicitar una autorización de empleo mediante este formulario se encuentran:

Refugiados : tienen autorización de empleo por su condición migratoria.

Personas a quienes se les concedió asilo : pueden solicitar el EAD para acreditar su autorización laboral.

Solicitantes de asilo : pueden pedir un permiso de trabajo si cumplen las condiciones y los plazos establecidos.

Beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) : pueden solicitar autorización de empleo si reúnen los requisitos del programa.

Personas con permiso humanitario (parole) : determinadas categorías pueden acceder a un EAD.

Beneficios de DACA : pueden solicitar autorización de empleo si cumplen las condiciones correspondientes.

Estudiantes extranjeros F-1: pueden solicitarla para realizar prácticas laborales autorizadas, como OPT o STEM OPT.

Los extranjeros que reúnen las condiciones pueden pedir una tarjeta original o de reemplazo sin presentar una solicitud separada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La SSA explica que este procedimiento permite solicitar tanto una tarjeta original como una de reemplazo. Para acceder, los solicitantes deben completar la sección correspondiente del formulario y proporcionar los datos necesarios para que la agencia pueda emitir el documento.

Cómo deben completar el Formulario I-765 para recibir la tarjeta del Seguro Social

Para solicitar ambos documentos en una misma gestión, los inmigrantes deben prestar atención a las preguntas del formulario relacionadas con el Seguro Social. Según las instrucciones oficiales de USCIS, deben completar los siguientes apartados:

Pregunta 13.a. : indicar si la SSA ya les asignó alguna vez un número.

Pregunta 13.b. : proporcionar el número anterior, si corresponde.

Pregunta 14 y 15 : responder afirmativamente si desean solicitar un número de Seguro Social o una tarjeta nueva o de reemplazo.

Pregunta 16 y 17: completar los datos del padre y de la madre, incluidos sus nombres y apellidos de nacimiento.

Una vez aprobada la solicitud de autorización de empleo, USCIS transmite la información necesaria a la SSA para que procese la tarjeta. De esta manera, el inmigrante no necesita iniciar otra solicitud presencial ante una oficina del Seguro Social.

La SSA indica que la tarjeta se envía por correo a la dirección informada en la solicitud y que debería llegar entre 7 y 10 días hábiles después de recibir el permiso de trabajo (EAD). Si no llega dentro de los 14 días posteriores a recibir el documento migratorio, recomienda comunicarse con una oficina local.