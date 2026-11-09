Las ausencias de entre seis meses y un año también pueden dar lugar a una evaluación por abandono de la residencia.

Tener una green card no garantiza conservar la residencia permanente si la persona se instala en otro país y solo regresa a Estados Unidos una vez al año.

La guía para nuevos inmigrantes de USCIS advierte que esas visitas pueden no ser suficientes. La cuestión es si mantiene la intención de hacer de Estados Unidos su hogar permanente.

Por qué una visita anual puede no ser suficiente

Los residentes permanentes pueden viajar al extranjero y los desplazamientos breves o temporales generalmente no afectan su estatus.

Sin embargo, una ausencia prolongada u otras pruebas de que la persona no pretende mantener su hogar permanente en Estados Unidos pueden llevar a considerar que abandonó la residencia. La guía señala que esto también puede ocurrir en viajes de entre seis meses y un año.

Qué advierte USCIS sobre establecerse en otro país

En su guía sobre las responsabilidades de los residentes permanentes, la agencia explica que las ausencias extensas, especialmente cuando incluyen trabajar o establecer la residencia en el extranjero, pueden conducir al abandono del estatus.

Por eso, regresar periódicamente no funciona como garantía de conservación de la residencia, importa el carácter temporal de la estancia fuera del país.

Qué documento contempla para las ausencias prolongadas

La guía M-618 indica solicitar un permiso de reingreso mediante el formulario I-131 antes de salir si se prevé permanecer más de 12 meses fuera.

Ese permiso puede ayudar a demostrar que el viaje es temporal, pero no garantiza la admisión al regresar.