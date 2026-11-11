El cambio afectaría a las personas con una solicitud de asilo pendiente que buscan o ya tienen el permiso de trabajo.

El gobierno de Estados Unidos propuso un cambio que afectaría a cientos de miles de inmigrantes con casos de asilo en trámite: endurecer el acceso al permiso de trabajo (EAD). La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendería la espera para poder solicitarlo a 365 días, es decir, un año entero, más del doble del plazo que rige hoy.

La medida es una regla propuesta, publicada en el Registro Federal en febrero de 2026. Pasó por un período de comentarios públicos que ya cerró, y ahora el DHS debe analizar esos comentarios antes de decidir si emite una regla final.

El Gobierno busca endurecer el acceso al permiso de trabajo (EAD): ¿qué proponen cambiar?

El eje del cambio es el tiempo de espera. Hoy, un solicitante de asilo debe esperar a que su caso lleve cierto tiempo pendiente antes de poder pedir el permiso de trabajo: el esquema vigente se conoce como el “reloj de 180 días” (unos 150 días para presentar la solicitud del EAD, más un plazo para que se procese).

La propuesta llevaría esa espera a 365 días desde que se recibe la solicitud de asilo completa. En la práctica, el tiempo mínimo hasta poder pedir el permiso pasaría de alrededor de medio año a un año entero.

Además, cambiaría el plazo que tiene el gobierno para resolver la solicitud del permiso: el actual requisito de procesarla en 30 días sería reemplazado por uno de hasta 180 días para las nuevas solicitudes.

La propuesta no se limita al plazo de espera. Entre los puntos más relevantes figuran:

La exigencia de datos biométricos para todas las solicitudes de permiso de trabajo de asilo, iniciales y de renovación.

Una restricción para quienes ingresaron sin inspección (de manera irregular) a partir de la futura fecha de vigencia.

La exclusión de quienes presentaron la solicitud de asilo más de un año después de haber llegado al país , salvo que corresponda una excepción.

Nuevas causales que dejarían afuera a solicitantes con ciertos antecedentes penales .

La aceptación de solicitudes iniciales se frenaría cuando los tiempos promedio de procesamiento de asilo superen los 180 días , algo que el propio gobierno anticipa que podría ocurrir de entrada.

caso de asilo es denegado en determinadas instancias. La terminación del permiso de trabajo si elen determinadas instancias.

El tiempo mínimo hasta poder pedir el permiso de trabajo pasaría de alrededor de medio año a un año entero para los solicitantes de asilo.

A quiénes alcanzaría

De aprobarse, el cambio afectaría a las personas con una solicitud de asilo pendiente que buscan o ya tienen el permiso de trabajo vinculado a ese caso (la categoría conocida como (c)(8)). Para ese universo, el impacto sería directo: más tiempo sin poder trabajar de manera legal mientras esperan la resolución de su caso.