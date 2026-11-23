El prefijo 9 delante del código PLU de cuatro cifras identifica la versión de cultivo orgánico.

Las pequeñas etiquetas pegadas en las frutas pueden incluir un código de cuatro o cinco dígitos que permite identificar el producto al momento de cobrarlo. Son los códigos PLU, utilizados por los supermercados para facilitar la venta y el control del inventario.

Según la Federación Internacional de Estándares para Productos (IFPS), estos números permiten distinguir características como el tipo de fruta, la variedad, el tamaño y el método de cultivo. Dentro de este sistema, agregar un 9 delante del código convencional de cuatro cifras identifica la versión orgánica.

Para qué sirven los códigos y qué significa el número 9

El sistema PLU, cuyo nombre proviene de la expresión inglesa Price Look Up, se utiliza desde 1990. Su objetivo es que el comercio reconozca correctamente el producto y aplique el precio correspondiente, sin depender únicamente de su apariencia.

Los códigos convencionales de cuatro cifras se asignan dentro de determinadas series numéricas. La IFPS aclara que cada dígito, por separado, no tiene un significado específico. Es el conjunto el que identifica al producto.

Para señalar la versión de cultivo orgánico, se incorpora el prefijo 9 . La federación ofrece un ejemplo concreto en sus preguntas frecuentes: una banana amarilla estándar tiene el código 4011, mientras que su equivalente orgánico utiliza 94011.

Qué conviene saber antes de interpretar una etiqueta

El uso del sistema es voluntario y responde a necesidades comerciales. Por eso, no todas las frutas y verduras llevan una etiqueta individual. En algunos productos, el código puede aparecer en un cartel o mediante otra forma de identificación.

Los códigos PLU ayudan a identificar las frutas y aplicar el precio correcto en la caja. Fuente: Imagen creada con ChatGPT - El Cronista usa

La IFPS también aclara una confusión sobre los números que comienzan con 8. Aunque ese prefijo estuvo reservado para productos genéticamente modificados, nunca se utilizó con esa finalidad en el comercio minorista. Por lo tanto, no corresponde interpretar que una fruta es transgénica solamente porque su etiqueta empieza con ese número.

Finalmente, el código PLU es una herramienta de identificación comercial. Para comprobar que un producto cuenta con certificación orgánica en Estados Unidos, la federación recomienda buscar el sello orgánico del USDA. Si existen dudas sobre el método de cultivo, aconseja consultar al responsable del sector de frutas y verduras del establecimiento.