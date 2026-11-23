El papel aluminio es conocido por ser un gran aliado culinario, pues puede utilizarse durante el proceso de elaboración de un sinfín de preparaciones y, de acuerdo con el servicio de extensión de la Universidad de New Hampshire, también puede ayudar a solucionar un problema común al cocinar pollo.

La institución compartió en su sitio web oficial la receta para preparar un pollo entero al horno de la mejor forma posible, donde el papel aluminio cumple un rol clave para un buen resultado final.

Cubrir el pollo con papel aluminio mientras está en el horno: por qué lo recomiendan y qué problema evita

“Si el pollo se está dorando demasiado rápido, cúbrelo ligeramente con papel aluminio”, se indica.

Cuando el pollo se está cocinando en el horno es común que su superficie se dore más rápido de lo necesario para su cocción total. Esto puede hacer que tome demasiado color antes de que esté realmente listo.

El papel aluminio se recomienda porque reduce la exposición directa de la piel al calor del horno, actuando como barrera. Esto permite que el pollo siga cocinándose sin que el exterior se dore de forma excesiva.

El papel aluminio ayuda a evitar que el pollo se dore por demás antes de que esté listo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paso a paso para cocinar un pollo entero al horno, según la Universidad de New Hampshire

Los expertos brindan las siguientes instrucciones al momento de cocinar este platillo:

Descongelar el pollo entre 24 y 48 horas antes pasándolo a la nevera y colocarlo en una sartén o plato mientras se descongela para que los jugos no goteen sobre otros alimentos

Lavarse las manos con agua y jabón

Precalentar el horno a 190 °C

Retirar el pollo del envase y no enjuagar. Quitar cuello y menudencias de las cavidades

Colocar el pollo en una bandeja para asar con las pechugas para arriba y volver a lavarse las manos

Asar hasta que el termómetro de alimentos marque que la temperatura interna del ave es 74 °C

Cubrir el pollo con papel aluminio si el dorado avanza muy rápido

Dejar reposar durante 15 minutos antes de cortar

Como truco para potenciar el sabor, se aconseja pincelar la piel con aliño italiano o aceite de canola, aceite vegetal, de oliva o manteca, así como también espolvorear media cucharadita de sal, ajo o cebolla.

Quienes lo deseen, pueden lavar y cortar en cuartos un limón, naranja o cebolla para colocar en las cavidades del pollo.