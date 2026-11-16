La Marina de Estados Unidos informó a principios de este año que incorporó de manera oficial a su flota el USS Massachusetts (SSN 798), un submarino nuclear de ataque rápido que forma parte de la clase Virginia.

El acontecimiento tuvo lugar tres años después de que se llevara a cabo su bautismo en los astilleros Newport News Shipbuilding.

El nuevo submarino nuclear de ataque rápido que Estados Unidos sumó a su flota pesa 7.800 toneladas y mide unos 115 metros de largo

Este submarino construido para destinarse a una amplia gama de tareas militares ofensivas y de vigilancia, funciona gracias a un reactor nuclear que proporciona el calor necesario para generar vapor y que el buque pueda de esta manera mantenerse en movimiento.

Como ventaja destacada del SSN 798, la Marina explica que el reactor de este buque puede funcionar durante toda su vida útil sin la necesidad de recargar combustible nuclear.

Así luce el USS Massachusetts (SSN 798). Fuente: Digital Petty Officer 2nd Class Lucas Ha

Además, se destacó que este modelo tiene características como sigilo mejorado -lo que se traduce en que resulta más difícil detectarlos-; capacidades sofisticadas de vigilancia, con tecnología dirigida a estos aspectos y mejoras para apoyar operaciones especiales.

La longitud de este buque es de 377 pies -equivalente a aproximadamente 115 metros-, un ancho de 34 pies -que equivale a 10,4 metros- y desplazamiento de 7.800 toneladas

SSN 798: un nuevo submarino para la flota estadounidense

De acuerdo con lo informado en el comunicado oficial, el SSN 798 es el séptimo de la clase Virginia Block IV, construido en colaboración entre General Dynamics Electric Boat y HII-Newport News Shipbuilding.

Lo bautizaron el 6 de mayo de 2023, pero recién fue puesto en servicio por la Marina el 28 de marzo de este año, con una ceremonia oficial que tuvo lugar en el puerto de Boston.

“El Massachusetts es el submarino de ataque rápido más nuevo y el quinto buque de la Marina de los EE. UU. en llevar este nombre”, aseguran las autoridades.