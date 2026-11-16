Presentar una identificación física es uno de los requisitos principales para tramitar el pasaporte americano.

El Departamento de Estado de EE.UU. especifica en su sitio web oficial cuáles son los documentos que deben proporcionar junto con el Formulario DS-11 aquellos adultos que quieran tramitar su pasaporte americano por primera vez.

Entre los pasos obligatorios se encuentra la presentación de una identificación física contemplada en la lista oficial de las consideradas aceptables. Sin entregar este documento, la solicitud no podrá llevarse a cabo.

Las identificaciones que hay que presentar para poder tramitar un pasaporte de adulto

De acuerdo con el Departamento de Estado, todos los interesados en gestionar este documento deben presentar una identificación con foto -como la licencia de conducir- al momento de realizar la solicitud. No obstante, si no se cuenta con este documento existen opciones alternativas.

Es fundamental destacar que las autoridades no aceptan identificaciones digitales para el trámite, por lo que será clave poder presentar alguna de las opciones válidas en su formato físico.

“Algunos estados tienen identificaciones digitales, licencias de conducir móviles o identificaciones móviles. No podemos aceptar estas identificaciones digitales cuando solicite su pasaporte de los Estados Unidos. Debe entregarnos una identificación física con foto y una fotocopia de la identificación”, explican las autoridades.

El pasaporte americano de adulto tiene una vigencia de 10 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lista oficial de identificaciones aceptables

Las autoridades contemplan dos listas. En la primera se especifican todas las identificaciones consideradas principales, de tener cualquiera de ellas tan sólo hay que presentar una; la otra detalla las identificaciones secundarias, que es la opción para quienes no puedan presentar ninguna de las primeras. En este caso, hay que mostrar dos de forma obligatoria.

Lista oficial 1 (identificaciones principales)

Libreta de pasaporte o tarjeta (por ejemplo, quienes presentan con el Formulario DS-11 porque tienen un ejemplar de hace más de 15 años)

Licencia de conducir válida con foto (puede ser mejorada)

Certificado de naturalización

Certificado de ciudadanía

Documento de identificación de empleado del gobierno

Identificación militar de EE.UU. o de dependiente militar

Pasaporte extranjero válido

Identificaciones de Viajero Confiable

Tarjetas tribales mejoradas e identificaciones tribales con foto

La green card y la identificación consular mexicana también están en la lista, pero no se usan para tramitar el pasaporte de adulto, sino que son empleadas por padres que acompañan a sus hijos a solicitar y necesitan una identificación válida.

Lista 2 (identificaciones secundarias)

En estos casos, deben presentarse dos de las siguientes opciones al momento de hacer el trámite:

Licencia de conducir válida (puede ser mejorada) emitida por otro estado

Permiso de aprendizaje o permiso de conducir temporal sin foto

Identificación válida para no conductores del mismo estado, pero sin foto

Identificación para no conductores emitida en otro estado

Licencia de conducir temporal sin foto

Tarjeta del Seguro Social

Tarjeta de registro de votante

Identificación de empleado

Identificación de estudiante

Anuario escolar con fotografía identificable

Tarjeta de Servicio Selectivo (reclutamiento)

Tarjeta de Medicare o cualquier otra tarjeta de salud

Licencia de conducir vencida

Formulario DS-71 (para testigos de identificación)

Las copias de cualquiera de estas identificaciones deben ser en papel blanco y tamaño de 8.5″ x 1.1″.