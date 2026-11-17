SSA establece un límite sobre la cantidad de beneficios que puede entregar a la familia de un titular cuando los pagos están basados en su prestación.

La Administración del Seguro Social (SSA) explica a los beneficiarios cuáles son las circunstancias en las que sus familiares estarían en condiciones de recibir prestaciones basadas en su derecho a cobrar.

Aunque varios familiares pueden ser elegibles, las autoridades explican que existe un tope máximo que puede entregar a toda la familia de un mismo beneficiario, que suele oscilar entre el 150% y el 180% del equivalente a los beneficios del titular.

Qué familia puede ser elegible para recibir beneficios de SSA

De acuerdo con lo informado por la agencia federal en una publicación oficial, cuando una persona recibe beneficios del Seguro Social por jubilación o incapacidad, su pareja e hijos -por ejemplo- son elegibles para cobrar también si cumplen ciertos requisitos.

En el caso de los cónyuges, pueden recibir beneficios si:

Tienen 62 años o más

A cualquier edad, si tienen a su cuidado un hijo del beneficiario que sea menor de 16 años o que tenga una incapacidad y derecho a beneficios

Hijos y cónyuges de un jubilado pueden ser elegibles para cobrar beneficios basados en su prestación. Shutterstock | Canva

Los hijos solteros también pueden ser elegibles si:

Son menores de 18 años

Tienen entre 18 y 19, pero estudian a tiempo completo en preparatoria, secundaria o superior

Tienen 18 años o más, pero una incapacidad calificada que comenzó antes de los 22 años

“Bajo ciertas circunstancias, podemos pagarle beneficios a su hijastro, nieto, nietastro o hijo adoptivo”, explica SSA.

Límite de jubilación o incapacidad: cuánto paga SSA a cada familiar

El organismo especifica que cada familiar puede ser elegible para recibir un beneficio mensual que equivalga a la mitad de los pagos por jubilación (o incapacidad) que reciba el beneficiario de SSA.

“Sin embargo, hay un límite en la cantidad total de dinero que se le puede pagar a usted y a su familia. El límite varía, pero por lo general es entre el 150 % y el 180 % de su beneficio por jubilación o incapacidad ”, se explica.

Si la cantidad de familiares elegibles es tal que se supera el límite aprobado para la familia de ese beneficiario, los pagos de cada uno se reducen proporcionalmente hasta que puedan entregarse conforme el límite aprobado. El beneficio del titular original de la prestación no se reduce.

Quienes quieran conocer más información sobre los beneficios de familia y como solicitarlos, podrán hacerlo clicando aquí.