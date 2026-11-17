El objetivo es evitar que una parte del calor del radiador se “escape” por la pared y, en cambio, devolverlo a la habitación (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Entre los trucos caseros para aprovechar mejor la calefacción está el de colocar papel de aluminio en la pared, detrás del radiador. No es una creencia sin fundamento: tiene una explicación física concreta, ligada a cómo se transmite el calor.

Para qué sirve poner papel de aluminio detrás del radiador

El objetivo es evitar que una parte del calor del radiador se “escape” por la pared y, en cambio, devolverlo a la habitación. Dicho de otro modo, busca que el calor que genera el radiador se aproveche mejor dentro del ambiente en lugar de perderse hacia afuera a través del muro.

Un radiador calienta de dos maneras: por convección (calienta el aire, que circula por la habitación) y por radiación (emite calor radiante, en forma de rayos infrarrojos, hacia todo lo que tiene alrededor, incluida la pared que está detrás).

Si el radiador está sobre una pared exterior, la que da a la calle, y esa pared está fría o mal aislada, buena parte de ese calor radiante es absorbido por el muro y termina perdiéndose hacia afuera.

El papel de aluminio entra como solución porque es muy reflectante al calor radiante: colocado detrás del radiador, con el lado brillante hacia la habitación, refleja esos rayos infrarrojos de vuelta al ambiente en lugar de dejar que la pared los absorba. En pocas palabras, actúa como un espejo para el calor.

Si el radiador está sobre una pared exterior y está fría o mal aislada, buena parte de ese calor radiante es absorbido por el muro y termina perdiéndose hacia afuera.

Cómo hacerlo correctamente

Para que cumpla su función, conviene hacerlo bien:

Colocar el papel de aluminio en la pared , detrás del radiador, con el lado brillante mirando hacia la habitación.

Procurar que quede lo más liso y extendido posible , sin arrugas marcadas, para que refleje de manera pareja.

Fijarlo a la pared (no al radiador) y no tapar la circulación del aire alrededor del equipo, para no entorpecer la convección.

Para que dure, conviene usar papel de aluminio firme o, mejor aún, un panel reflectante específico para radiadores (los hay pensados para esto, más resistentes y fáciles de colocar).

Qué dice un estudio científico

Un estudio del investigador D. J. Harris, publicado en 1995 en la revista científica Applied Energy (“Use of metallic foils as radiation barriers to reduce heat losses from buildings”), puso a prueba el uso de láminas metálicas reflectantes detrás de los radiadores en condiciones de laboratorio. Sus resultados principales fueron:

La pérdida de calor a través de la zona de pared ubicada justo detrás del radiador se redujo a menos del 30% de su valor original .

El consumo total de energía de la habitación bajó hasta un 6%. El estudio estimó un ahorro del orden de 60 kWh por año para una habitación del tamaño de un dormitorio pequeño o un living.

El estudio encontró que el papel de aluminio común funcionó casi tan bien como los paneles reflectantes comerciales diseñados para esto. En otras palabras, no hace falta gastar en un producto especial para obtener un efecto parecido.