La tarjeta corregida conserva el mismo número de Seguro Social y muestra el nuevo nombre legal.

Quienes cambien legalmente su apellido por matrimonio deben informarlo a la Administración del Seguro Social (SSA) para obtener una tarjeta con el nombre correcto. El trámite requiere acreditar la identidad y presentar pruebas del cambio legal y del hecho que lo produjo.

Así lo establece la guía oficial de la SSA, que también contempla modificaciones por divorcio u orden judicial. Según las circunstancias, puede ser necesario demostrar la ciudadanía estadounidense o la condición migratoria legal.

Qué documentación pide para cambiar el apellido

Entre los documentos admitidos para acreditar el cambio legal figura el documento de matrimonio. La documentación necesaria varía según el caso.

La lista de requisitos enlazada por la agencia explica que, si ese documento no aporta información suficiente para identificar a la persona en sus registros, puede requerirse una identificación con el nombre anterior. Esa exigencia también se aplica cuando el cambio ocurrió hace más de dos años para un adulto.

En ese supuesto, la SSA admite una identificación vencida con el nombre anterior. Si la persona no dispone de ella, puede aceptar una identificación vigente con el nuevo nombre, siempre que permita establecer correctamente su identidad.

Cómo solicitar la tarjeta corregida

La SSA indica ingresar a su página de número y tarjeta y responder las preguntas que permiten determinar cómo presentar la solicitud. En algunos estados es posible pedir la corrección mediante una cuenta personal de my Social Security. En otros casos, puede iniciarse el proceso por internet.

Informar el cambio de apellido ayuda a mantener los salarios correctamente registrados en el Seguro Social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si se necesita atención presencial, debe programarse una cita en una oficina o centro de tarjetas. Quienes no pueden utilizar los servicios digitales deben completar el Formulario SS-5 en papel y presentar la documentación requerida.

Por qué es importante actualizar los datos

La agencia advierte que no informar el cambio puede impedir que los salarios se registren correctamente en el historial del Seguro Social y afectar el cálculo de beneficios futuros. También puede provocar demoras al presentar impuestos. Quienes trabajan deben comunicarlo además a su empleador.

La tarjeta corregida mostrará el nuevo nombre, pero conservará el mismo número de Seguro Social.