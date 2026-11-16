La tarjeta de cruce fronterizo ("visa láser") permite a los mexicanos cruzar a EE.UU. sin la visa tradicional en el pasaporte (Fuente: Shutterstock / EFE).

Estados Unidos ofrece un documento que permite cruzar la frontera sin tener que mostrar la visa tradicional estampada en el pasaporte: la tarjeta de cruce fronterizo, más conocida como “visa láser”. Es una herramienta pensada para facilitar las visitas frecuentes y cortas, pero tiene límites claros y no está disponible para cualquiera.

Qué es la tarjeta de cruce fronterizo

La tarjeta de cruce fronterizo (Border Crossing Card, o BCC) es un documento con forma de tarjeta, de ahí el apodo de “visa láser”, que emite el gobierno de Estados Unidos. No se trata de un ingreso “sin visa” como el del programa ESTA.

En realidad, la tarjeta es ella misma un tipo de visa: por lo general funciona a la vez como tarjeta de cruce fronterizo y como visa de visitante B1/B2, solo que en formato tarjeta en lugar de la clásica estampa en el pasaporte. La diferencia práctica es que, teniéndola, el titular no necesita tramitar ni mostrar la visa tradicional cada vez que cruza.

Quiénes pueden obtenerla

La tarjeta de cruce fronterizo es exclusiva para ciudadanos mexicanos que, además, residen en México. No está disponible para extranjeros de otras nacionalidades. Para calificar, el solicitante debe demostrar lazos sólidos con México (que aseguren su regreso), no tener intención de inmigrar, contar con medios económicos para el viaje y pasar una verificación de antecedentes, además de una entrevista presencial.

Al igual que con cualquier visa, tener la tarjeta no asegura la entrada. La autorización final la decide siempre el oficial de CBP en el puerto de entrada, que determina además cuántos días puede quedarse la persona.

La tarjeta de cruce fronterizo es solo para mexicanos, se usa para entrar por tierra o mar y está acotada a la zona fronteriza.

Qué permite: hasta dónde y por cuánto tiempo

Acá están los límites que conviene conocer, porque la tarjeta no habilita a moverse libremente por todo el país. Permite ingresar por tierra o por mar desde México y circular dentro de una “zona fronteriza”, cuya extensión varía según el estado:

En Texas : hasta unas 25 millas (unos 40 km) de la frontera.

En California : hasta unas 25 millas, con algunas excepciones.

En Nuevo México : hasta unas 55 millas, o hasta la Interestatal 10.

En Arizona: hasta unas 75 millas, o hasta Tucson.

Dentro de esa zona, la estadía permitida es de hasta 30 días por visita, según lo determine el oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Para viajar más allá de la zona fronteriza o quedarse más tiempo, el titular debe tramitar además el formulario I-94 en un puerto de entrada habilitado.