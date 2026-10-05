La mayoría de los estados deberá ajustar sus relojes para volver al horario estándar (Fuente: Shutterstock).

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En Estados Unidos, el horario de verano 2026 terminará el próximo domingo 1 de noviembre a las 2:00 de la madrugada, hora local, según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). En ese entonces, los relojes deberán atrasarse una hora .

El cambio forma parte de las reglas actuales del Daylight Saving Time (DST), también conocidas como horario de verano. Durante este año, y siguiendo las publicaciones oficiales del NIST, este período inició el pasado 8 de marzo a las 2:00 a.m.

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en 2026?

El cambio de hora en Estados Unidos será el 1 de noviembre. A las 2:00 a.m., la hora regresará a la 1:00 a.m.

La normativa establece que el horario de verano inicia cada año el segundo domingo de marzo (“spring forward”) y finaliza el primer domingo de noviembre. Cuando llega el final del DST, los relojes se atrasan una hora y el día pasa a tener una hora adicional.

La recomendación es atrasar una hora los relojes antes de dormir el sábado 31 de octubre.

El cambio es conocido como “fall back” y, al respecto, el NIST señala que el paso al horario estándar traslada efectivamente una hora de luz del final de la tarde hacia la mañana.

¿Cómo ajustar los relojes?

En la mayoría de los casos, los celulares, las computadoras y otros dispositivos conectados deberían actualizar la hora automáticamente, siempre que tengan correctamente configurada la zona horaria y cuenten con las actualizaciones del sistema operativo al día.

El NIST aclara que sus servicios de hora transmiten la Hora Universal Coordinada (UTC). Luego, lo referido a la zona horaria local y al horario de verano queda en manos del sistema operativo del dispositivo.

Las reglas actuales comenzaron a aplicarse en 2007 después de una modificación impulsada por la Energy Policy Act of 2005. Shutterstock

Cabe mencionar que el Servicio de Hora de Internet utiliza principalmente el Protocolo de Tiempo de Red (NTP), que no abarca por su cuenta la información sobre el horario del verano, es decir, depende del sistema operativo.

La recomendación oficial es mantener actualizado el software y revisar, ante cualquier error, la configuración de fecha, hora y zona horaria.

¿Qué sucede con los relojes radiocontrolados?

Los relojes radiocontrolados que reciben la señal horaria de NIST deberían hacer el cambio de forma automática. La señal WWVB que presenta cada dispositivo contiene información que detecta si está vigencia uno u otro horario.

Si el reloj no cambia correctamente, el organismo aconseja comprobar si recibió recientemente la señal horario, además de revisar que la zona horaria configurada sea la correcta.

¿En qué estados de Estados Unidos no cambia la hora?

Si bien la mayor parte de Estados Unidos sufrirá un cambio de hora, vale aclarar que existe algunas excepciones.

Según el NIST, el horario de verano no se aplica en:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Puerto Rico

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Arizona (la Reserva Indígena Navajo sí aplica)

¿Llega el fin del horario de verano en Estados Unidos?

Todavía no. El cambio de hora volvió a ser tema de debate en Washington luego de la Cámara de Representantes aprobara en julio pasado la Sunshine Protection Act, un proyecto que apunta a mantener el horario de verano durante los 365 días del año y eliminar los cambios de hora semestrales.

Sin embargo, como la iniciativa aún precisa del respaldo del Senado, no existe todavía una modificación vigente de las reglas.