Las autoridades de California castigan a quienes no cumplen con las reglas para circular legalmente.

Quienes tengan un automovil y circulen por las calles de California deben conocer las reglas de Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aclarados además en el Manual de Procedimientos de Registro de la Industria Automotriz.

Entre ellas se encuentran las exigecias vinculadas con el seguro obligatorio, la responsabilidad financiera y las consecuencias que pueden enfrentar los conductores si circulan sin la cobertura requerida, como la suspensión del registro, sanciones e incluso la retención del vehículo en determinadas circunstancias.

¿Cuáles son los requerimientos mínimos de seguro en California?

California exige que todos los vehículos que estén registrados en el estado estén cubiertos con un tipo de seguro de responsabilidad civil. Este, indemniza a la otra persona cuando sucede un accidente.

De acuerdo al DMV, estos son:

Póliza de seguro de responsabilidad civil para vehículos a motor.

Depósito en efectivo de US$75,000 dólares en el DMV.

Certificado de autoseguro emitido por el DMV.

Fianza por valor de US$75,000 dólares emitida por una empresa autorizada para operar en California.

En cuanto a los requisitos mínimos que debe cumplir el seguro se responsabilidad civil se encuentran:

US$30,000 por lesiones o muerte de una persona.

US$60,000 dólares por lesiones o fallecimiento de más de una persona.

US$15,000 por daños a la propiedad.

California exige que todos los vehículos que estén registrados en el estado estén cubiertos con un tipo de seguro de responsabilidad civil. Este, indemniza a la otra persona cuando sucede un accidente. Mehaniq

¿Qué pasa si el vehículo circula sin la cobertura correspondiente?

El Departamento de Seguros de California advierte que circular sin la cobertura de responsabilidad civil exigida puede derivar en multas, suspensión de la licencia y la confiscación del vehículo.

La agencia también comunica que la compañía de seguros informa al DMV cuando un usuario se queda sin cobertura. Si una póliza deja de estar vigente, el propietario debe contratar una nueva cobertura y procurar que el organismo reciba la nueva prueba de responsabilidad financiera.

¿Qué hacer si la póliza vence o se cancela?

Cuando el DMV recibe el aviso de cancelación, notifica al propietario, y este tiene hasta 45 días desde el aviso para demostras que existe otra cobertura antes de que se suspenda el registro.

Si el registro ya fue suspendido, el vehículo no puede circular ni permanecer estacionado en una vía pública hasta que se presente una nueva prueba de seguro y se complete el procedimiento para rehabilitar el registro.

Por otro lado, si se dejará de utilizar, el propietario debe presentar Declaración Jurada de No Uso (ANU).

Cuando el DMV recibe el aviso de cancelación, notifica al propietario, y este tiene hasta 45 días desde el aviso para demostras que existe otra cobertura antes de que se suspenda el registro. Michael Vi

¿Cómo recuperar el vehículo si lo confiscan por este motivo?

Si el vehículo fue confiscado por circular sin la responsabilidad financiera exigida, primero será necesario regularizar el problema que originó la medida. Esto puede incluir contratar una cobertura válida, presentar el comprobante correspondiente y rehabilitar el registro si se encontraba suspendido.