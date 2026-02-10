El inicio del horario de verano 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo. Durante la madrugada, a las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse una hora y pasar directamente a marcar las 3:00 a. m. Este movimiento implica una noche con una hora menos de sueño, pero a cambio ofrece tardes más largas y mayor luz natural durante los meses de primavera y verano. El objetivo oficial sigue siendo optimizar el aprovechamiento de la luz solar y reducir el consumo energético en horas pico, aunque el debate sobre su efectividad continúa vigente. Desde ese día y hasta el otoño, la mayor parte del país funcionará bajo el esquema de horario de verano. El regreso al horario estándar ocurrirá el domingo 1 de noviembre de 2026. Al igual que en marzo, el cambio se realizará a las 2:00 a. m., pero esta vez el reloj se atrasará una hora, volviendo a marcar la 1:00 a. m. Este ajuste suele ser mejor recibido por quienes sienten el impacto del cambio primaveral, ya que permite recuperar una hora de descanso. Sin embargo, también trae consigo atardeceres más tempranos y jornadas con menos luz hacia el final del día. Una regla sencilla ayuda a evitar confusiones: Aunque la mayoría del país ajusta sus relojes de forma sincronizada, la ley federal contempla excepciones. En 2026, estas regiones no cambiarán la hora y mantendrán el mismo huso horario todo el año: En contraste, estados de las zonas Este, Centro, Montaña y Pacífico sí aplicarán el horario de verano, siempre a las 2:00 a. m. hora local, independientemente de la región.