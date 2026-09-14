Los relojes de gran parte de Estados Unidos volverán a cambiar en noviembre de 2026 como parte del calendario anual del horario de verano. La modificación marcará el regreso al horario estándar y obligará a millones de personas a ajustar sus relojes durante la madrugada.

La fecha establecida para el cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán retrasarse una hora y pasar nuevamente a la 1:00 a. m. El ajuste se aplica en los estados y territorios que observan el horario de verano.

Cuándo cambia la hora en Estados Unidos

El Daylight Saving Time (DST) finaliza oficialmente el primer domingo de noviembre. Por eso, en 2026 el cambio tendrá lugar durante la madrugada del 1 de noviembre.

La modificación implica que quienes se encuentren en una zona donde rige el horario de verano deberán atrasar el reloj una hora. En otras palabras, cuando el reloj marque las 2:00 a. m., volverá a marcar la 1:00 a. m.

El cambio también significa que habrá una hora adicional durante esa madrugada y que, a partir de entonces, amanecerá y anochecerá más temprano según el horario del reloj.

La fecha establecida para el cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán retrasarse una hora y pasar nuevamente a la 1:00 a. m.

Cómo ajustar los relojes

La mayoría de los teléfonos celulares, computadoras y dispositivos conectados a internet realizan el cambio automáticamente, siempre que tengan configurados correctamente la fecha, la zona horaria y los ajustes de horario automático.

Los relojes que no actualizan la hora de manera automática deberán modificarse manualmente. La recomendación es atrasarlos una hora antes de irse a dormir el sábado 31 de octubre o realizar el ajuste durante la madrugada del domingo.

El horario oficial de Estados Unidos puede consultarse a través de NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que mantiene el sistema de referencia oficial de la hora del país.

Qué estados no cambian la hora

Aunque el cambio afecta a gran parte del territorio estadounidense, no todos los estados observan el horario de verano.

Hawaii mantiene el horario estándar durante todo el año. La mayor parte de Arizona tampoco adelanta ni atrasa los relojes por el cambio estacional. El National Park Service, por ejemplo, señala que el área del Grand Canyon permanece durante todo el año en Mountain Standard Time.

Por eso, las personas que viven o viajan entre estados deben tener en cuenta que la diferencia horaria puede modificarse a partir del 1 de noviembre, incluso cuando una de las regiones involucradas no realice ningún ajuste.

Por qué Estados Unidos cambia la hora

El sistema busca aprovechar mejor la luz natural durante determinadas épocas del año. Durante el horario de verano, los relojes se adelantan una hora respecto del horario estándar; cuando termina, vuelven a retrasarse.

Por ahora, el calendario federal mantiene este esquema: el horario de verano comienza en marzo y finaliza en noviembre. Por lo tanto, el próximo cambio de noviembre de 2026 seguirá las reglas vigentes para el país.

Para quienes tengan viajes, vuelos, reuniones virtuales o actividades programadas entre diferentes estados, conviene revisar la hora local después del cambio, especialmente durante los primeros días de noviembre.