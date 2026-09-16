El cambio de horario en Estados Unidos es una costumbre que año tras año suele generar dudas entre millones de personas, no obstante, el National Institute of Standards and Technology (NIST) define específicamente a qué mes y a qué hora deben ajustarse los relojes.

¿Qué mes y día hay que ajustar los relojes en Estados Unidos?

Según la normativa vigente, el horario de verano en Estados Unidos comienza el segundo domingo de marzo y finaliza de manera oficial el primer domingo de noviembre.

Este año, el cambio de horario de noviembre tendrá lugar el 1 del mes a las 2 am local.

El objetivo principal del cambio de hora es aprovechar la luz natural de la mejor manera posible, desplazando una hora de claridad hacia la tarde. Esto se implementó con la intención de ahorrar energía y promover actividades al aire libre en los meses de primavera y verano.

Cambia el horario en noviembre.

Cuáles son los territorios que no deben cambiar la hora en Estados Unidos

Aunque estas modificaciones, conocidas como Daylight Saving Time (DST) aplican en casi todo el territorio estadounidense, existen excepciones. Lugares como Hawái, Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes y gran parte de Arizona no modifican sus relojes.

En el caso de Arizona, solo la Nación Navajo sigue el horario de verano, mientras que el resto del estado mantiene el horario estándar durante todo el año.

Cuándo vuelve a cambiarse el horario en Estados Unidos

El próximo cambio de horario será el segundo domingo de marzo (día 14) a las 2 am, donde el horario local se adelanta hasta las 3 am.