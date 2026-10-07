El primer domingo de noviembre por la madrugada los relojes deberán atrasarse una hora. Fuente: Shutterstock.

El horario de verano (Daylight Saving Time) llega a su fin en gran parte de Estados Unidos en los próximos días, lo que obliga a atrasar los relojes una hora y a su vez marca el regreso al horario estándar, conocido popularmente como “horario de invierno”. El ajuste no es uniforme en todo el país: hay un estado y varios territorios donde la hora no se mueve.

Cambia la hora en todo el país: día y horario en que hay que ajustar los relojes

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 de la madrugada, hora local. En ese momento, los relojes se atrasan una hora y vuelven a marcar la 1:00.

En la práctica, se “gana” una hora de sueño esa noche. El cambio está pensado para hacerse de madrugada, cuando la mayoría duerme, y así alterar lo menos posible la vida cotidiana.

La mayoría de los teléfonos, computadoras y relojes inteligentes ajustan la hora de forma automática si tienen activada la configuración de fecha y hora en modo automático; los relojes de pared, de horno o del auto suelen requerir el ajuste manual.

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 de la madrugada. Fuente: Shutterstock.

En qué estados y territorios la hora queda igual

No todo Estados Unidos cambia la hora. Se mantienen todo el año en horario estándar, sin aplicar el cambio:

Hawái , que conserva el horario estándar de Hawái-Aleutianas durante todo el año.

Arizona, con una excepción interna: la Nación Navajo, en el noreste del estado, sí observa el horario de verano.

Esto es posible porque, si bien el cambio de horario está regulado a nivel federal por la Ley de Tiempo Uniforme de 1966 (Uniform Time Act), cada estado tiene la facultad de quedar exento mediante su propia legislación y permanecer siempre en horario estándar.

Hasta cuándo rige el horario estándar

El horario estándar se mantendrá durante el otoño y el invierno. El próximo cambio será en la primavera de 2027: el domingo 14 de marzo de 2027 a las 2:00 los relojes volverán a adelantarse una hora (pasarán directo a las 3:00) y comenzará nuevamente el horario de verano.