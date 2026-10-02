Se acercan las elecciones de medio término de noviembre y este es uno de los documentos que se pueden presentar para votar.

Los votantes de Texas que no cuenten con una de las identificaciones con fotografía aceptadas por el estado pueden solicitar de manera gratuita un Certificado de Identificación Electoral (EIC) para poder emitir su voto.

El documento es expedido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y funciona como una alternativa para quienes necesitan acreditar su identidad en las elecciones .

¿Qué es el Certificado de Identificación Electoral?

El EIC es un documento con fotografía emitido por el DPS que puede usarse como identificación para votar de manera presencial en el estado. Está destinado para los electores que no poseen otra de las identificaciones con fotografía aceptadas por Texas para votar .

Tiene una vigencia de seis años y en el caso de los certificados para personas mayores de 70 no tiene fecha de vencimiento.

¿Cuáles son los requisitos?

Para poder solicitar este documento se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadana de Estados Unidos .

Ser residente del condado en el que solicita el registro.

Tener 18 años o más para el Día de las Elecciones .

No encontrarse cumpliendo una condena por un delito grave.

No haber sido declarada total o parcialmente mentalmente incapaz para votar por un tribunal competente.

Los votantes de Texas que no cuenten con una de las identificaciones con fotografía aceptadas por el estado pueden solicitar de manera gratuita un Certificado de Identificación Electoral (EIC) para poder emitir su voto. PX Media

¿Qué otros documentos sirven para votar?

Además del Certificado de Identificación Electoral, Texas también acepta otras seis formas de identificación con fotografía:

Licencia de conducir de Texas.

Tarjeta de identificación personal de Texas.

Licencia para portar armas de fuego de Texas.

Identificación militar de Estados Unidos con fotografía.

Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.

Pasaporte de Estados Unidos , tanto en formato libreta como tarjeta.

Para votantes de entre 18 y 69 años, cualquiera de estas identificaciones pueden encontrarse fuera de vigencia por cuatro años, y en el caso de mayores de 70 años o más no hay cantidad de tiempo estipulada.

Si una persona no posee una de estas identificaciones y no puede obtenerla, puede completar una Declaración de Impedimento Razonable en el centro de votación y presentar un documento de respaldo, como:

Certificado de registro de votante.

Factura reciente de servicios públicos.

Estado de cuenta bancario.

Cheque emitido por el gobierno.

Cheque de pago.

Determinados documentos oficiales con nombre y dirección.

Acta de nacimiento certificada u otro documento admitido para acreditar el nacimiento.

¿Hasta cuándo hay tiempo para registrarse como votante?

Las próximas elecciones generales tendrán lugar el martes 3 de noviembre de 2026. No obstante, la fecha límite para registrarse en Texas es el próximo lunes 5 de octubre.