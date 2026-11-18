La foto debe permitir identificar a la persona de manera clara y confiable.

Uno de los motivos más comunes por los que se rechaza o se demora una solicitud de pasaporte en Estados Unidos es, aunque sorprenda, la foto. El Departamento de Estado exige que la imagen cumpla una serie de requisitos técnicos precisos, y si no los cumple, la solicitud no avanza.

Por qué la foto es un motivo tan común de rechazo

Puede parecer un detalle menor, pero la foto es una parte clave del documento: debe permitir identificar a la persona de manera clara y confiable. Por eso las exigencias son estrictas y, cada año, cientos de miles de solicitudes se traban por fotos que no cumplen. La buena noticia es que son requisitos concretos y fáciles de revisar de antemano.

Los requisitos técnicos de la foto

Según el Departamento de Estado, la foto del pasaporte debe cumplir, entre otros, estos puntos:

Medir 2 x 2 pulgadas (unos 51 x 51 mm), en color.

Ser reciente: tomada dentro de los últimos 6 meses y reflejar el aspecto actual de la persona.

Tener un fondo liso , blanco o casi blanco, sin dibujos, texturas ni sombras.

Mostrar la cara de frente , centrada, mirando a la cámara, sin inclinar ni girar la cabeza, y con los dos ojos abiertos.

Que la cabeza (del mentón a la parte superior) mida entre 1 y 1 3/8 de pulgada (unos 25 a 35 mm).

Tener una iluminación pareja, sin sombras en la cara ni en el fondo, y sin reflejos ni “ojos rojos”.

Mostrar a la persona con ropa de uso diario (no se permiten uniformes).

Uno de los motivos más comunes por los que se rechaza o se demora una solicitud de pasaporte en Estados Unidos es la foto.

El tema de los anteojos y la cabeza cubierta

Desde el 1 de noviembre de 2016 no se permite usar anteojos en la foto del pasaporte, salvo por razones médicas (y en ese caso suele pedirse una nota del médico). Tampoco se admiten sombreros ni cubiertas para la cabeza, con la excepción de los usados por motivos religiosos; en todos los casos, la cara debe verse completa, del mentón a la frente.

Nada de selfies, filtros ni retoques

Un punto cada vez más importante en la era de los celulares: la foto del pasaporte no puede ser una selfie ni estar modificada digitalmente. No se permiten filtros, retoques ni alteraciones de ningún tipo, porque distorsionan los rasgos.

Lo recomendable es que la tome otra persona (o un servicio profesional), a una distancia adecuada y con buena luz, para evitar sombras y deformaciones. Una selfie, por la cercanía y los posibles filtros, es una de las causas más frecuentes de rechazo.

Qué pasa si la foto no cumple

Si la foto no reúne los requisitos, la solicitud se rechaza o se demora, y hay que volver a presentarla con una imagen que sí cumpla, con la consiguiente pérdida de tiempo, sobre todo si hay un viaje próximo. Por eso conviene revisar todos los puntos antes de enviar el trámite.