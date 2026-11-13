El sistema fue construido para desviar el agua de los ríos que pueden desbordarse durante las tormentas y reducir el impacto de las inundaciones en las áreas urbanas.

Japón cuenta con una de las obras de ingeniería hidráulica más impresionantes del mundo: una gigantesca estructura construida bajo tierra para reducir el riesgo de inundaciones en las localidades cercanas a Tokio. El sistema tiene túneles de más de 6 kilómetros, cinco pozos de captación y un enorme tanque subterráneo sostenido por decenas de columnas de hormigón.

La construcción se encuentra en Kasukabe, en la prefectura de Saitama, y forma parte de un sistema diseñado para controlar el exceso de agua de los ríos de la región.

Su infraestructura permite recoger grandes volúmenes durante las lluvias intensas y desviarlos hacia otro cauce para disminuir el riesgo de desbordamiento en las zonas urbanas.

Cómo es la gigantesca estructura subterránea que Japón construyó para proteger a las ciudades cercanas a Tokio

La obra se conoce como Canal de Descarga Subterráneo del Área Metropolitana y está ubicada en Kasukabe, en la prefectura de Saitama. Se trata de un sistema de control de inundaciones que protege principalmente las cuencas de los ríos Nakagawa y Ayase y las localidades de esa región metropolitana. Cuenta con un túnel de 6 kilómetros de longitud, construido a unos 50 metros de profundidad, que conecta distintos puntos de captación de agua con el río Edogawa.

Uno de los sectores más llamativos es el tanque de regulación de presión, una enorme cámara subterránea de 177 metros de largo, 78 metros de ancho y 18 metros de alto. Su interior está sostenido por 59 columnas de hormigón de 500 toneladas de cada una, que forman un paisaje parecido al de un templo.

La construcción de G-Cans comenzó en marzo de 1993 y finalizó en junio de 2006, después de 13 años de obras. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cómo funciona el sistema que desvía el agua para evitar inundaciones

El mecanismo está diseñado para actuar cuando las lluvias intensas elevan el nivel de los ríos de la región. En lugar de permitir que el agua excedente se extienda por las zonas urbanas, el sistema la recoge mediante cinco enormes pozos verticales conectados con el túnel subterráneo. Desde allí, el caudal avanza hasta el tanque de regulación de presión, que reduce la fuerza del agua y permite conducirla de manera controlada hasta el río Edogawa.

El tramo final cuenta con cuatro bombas de gran capacidad que permiten expulsar el agua hacia ese río. Según la información oficial del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, el sistema puede alcanza una capacidad máxima de descarga de 200 metros cúbicos por segundo. Para dimensionar esa cifra, el organismo explica que puede evacuar un volumen equivalente al de una piscina olímpica de 50 metros en aproximadamente un segundo.

Por qué el tanque subterráneo tiene 59 columnas de 500 toneladas

La enormes columnas de hormigón no están colocadas solamente para sostener el techo de la construcción ya que también cumplen una función de seguridad estructural. El tanque fue construido en una zona con un nivel elevado de agua subterránea y existe el riesgo de que la presión del agua que lo rodea empuje la estructura hacia arriba. El peso de las columnas ayuda a contrarrestar esa fuerza y evita que el tanque se eleve o pierda estabilidad.

Asimismo, el tanque cumple una función hidráulica debido a que reduce la velocidad del agua que llega desde los túneles y permite que las bombas funcionen de manera estable. Además, ayuda a regular los cambios de presión antes de que el caudal sea expulsado hacia el río.