Fuente: ChatGPT - creada con IA | El Cronista USA LATAM

La actualización también modificará los límites de ingresos y otros montos del sistema previsional.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los trabajadores jubilados recibirán un beneficio mensual de US$2,170 a partir de enero de 2027, luego de la aplicación del ajuste por costo de vida (COLA) del 3,6%.

La cifra representa un incremento de US$75 frente al promedio estimado de US$2,095 que percibían antes de la actualización. La actualización también contempla nuevos límites de ingresos para quienes continúan trabajando mientras cobran su jubilación.

Cuánto cobrarán los jubilados del Seguro Social desde enero de 2027

Según la SSA, el beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados pasará de US$2,095 a US$2,170, después de aplicar el COLA del 3,6%.

Sin embargo, los US$2,170 no constituyen un pago universal ni una cantidad garantizada para todos los jubilados. Se trata de un promedio estimado: el monto individual dependerá del historia laboral, los ingresos registrados y las condiciones de cada beneficiario.

Cuánto aumentarán los pagos para las parejas y los cónyuges sobrevivientes

Las cantidades estimadas para enero de 2027 son:

Trabajadores jubilados : US$2,170 mensuales, frente a US$2,095.

Parejas de la tercera edad que reciben ambos beneficios : US$3,355, frente a US$3,238.

Cónyuges sobrevivientes con dos hijos : US$4,074, frente a US$3,932.

Cónyuges sobrevivientes de la tercera edad sin hijos : US$2,005, frente a US$1,936.

Trabajadores con incapacidad, cónyuge y uno o más hijos : US$3,077, frente a US$2,970.

Todos los trabajadores con incapacidad: US$1,701, frente a US$1,642.

El organismo explicó que el ajuste se determina a partir de la evolución del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo comenzará a pagarse el aumento del Seguro Social

Los jubilados comenzarán a recibir sus beneficios actualizados en enero de 2027. El incremento se aplicará automáticamente.

Los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), por su parte, tendrán una fecha de actualización diferente: los montos correspondientes a enero se adelantarán al 31 de diciembre de 2026, debido al feriado de Año Nuevo.

Qué otros cambios confirmó la SSA para el Seguro Social en 2027

La Administración también estableció modificaciones en los límites de ingresos sujetos a impuestos y en las cantidades que pueden ganar quienes todavía trabajan mientras reciben su jubilación.

Entre los principales cambios se encuentran:

Máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social : aumentará de US$184,500 a US$192,300 anuales.

Límite de ingresos para jubilados menores de la plena edad de jubilación : pasará a US$25,560 anuales, equivalentes a US$2,130 mensuales.

Límite para quienes alcanzan la plena edad de jubilación durante 2027: será de US$67,920 anuales, o US$5,660 mensuales.

Quienes todavía no alcanzaron la plena edad de jubilación tendrán una retención de un dólar en sus beneficios por cada dos dólares que superen el límite anual promedio. En el caso de quienes alcancen esta edad durante 2027, se retendrá un dólar por cada tres que excedan el límite, pero únicamente por los ingresos obtenidos antes del mes en eu cumplan la edad correspondiente. Una vez alcanzada la plena edad de jubilación, no se aplicará este límite de ingresos a los beneficios.