Las ferias están habilitadas para quienes realizan la gestión con el Formulario DS-11.

Este 18, 19 y 21 de noviembre se llevarán a cabo ferias especiales de aceptación de solicitudes de pasaporte en lugares como Florida, Nueva York y Texas, brindando una alternativa a quienes deban gestionar su identificación internacional por primera vez.

La diferencia de estos espacios con los centros convencionales es que se realizan en lugares especiales, por la tarde o durante días que en general no se presta servicio y las fechas son compartidas por el Departamento de Estado en calendarios mensuales.

Ferias de aceptación de solicitud de pasaporte: cómo se organizan y quiénes pueden asistir

Según lo explicado por las autoridades, estas ferias las organizan las oficinas de aceptación de solicitudes de pasaporte, como oficinas postales, secretarios de los tribunales y bibliotecas.

Están destinadas a quienes solicitan por primera vez, menores de edad y personas elegibles para realizar la gestión presentando el Formulario DS-11, como solicitantes con pasaporte robado, dañado o personas que tengan un pasaporte emitido hace más de 15 años.

Las ferias funcionan en días y horarios no convencionales. Shutterstock

Ferias de aceptación de solicitud: fechas del 18, 19 y 21 en Florida, Nueva York y Texas, según cada estado

El calendario oficial establece las siguientes fechas para el 18, 19 y 21 de noviembre:

Florida

Fecha : miércoles 18 de noviembre

Hora : de 9 am a 4 pm

Lugar: Florida Southwestern State College (8099 College Pkwy)

Nueva York

Fecha : jueves 19 de noviembre

Hora : de 10 am a 2 pm

Lugar: Whitehall High School (87 Buckley Rd)

Fecha : sábado 21 de noviembre

Hora : 10 am a 3 pm

Lugar: Nazareth College (4245 East Ave)

Fecha : sábado 21 de noviembre

Hora : 12 pm a 3.30 pm

Lugar: Queens Public Library (86-07 Broadway)

Texas

Fecha : sábado 21 de noviembre

Hora : 9 am a 12 pm

Lugar: University of Texas at Dallas (17217 Waterview Pkwy, ROC 2.902)

Pueden consultarse citas, disponibilidad y otras locaciones habilitadas en noviembre y diciembre clicando aquí.