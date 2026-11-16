Juan y Antolina llevan alrededor de 50 años juntos, pero su historia de amor tiene una particularidad, viven en casas diferentes, ubicadas en dos montañas de los Valles Calchaquíes, en Salta. Él tiene 72 años y ella 74, y aunque los separa un sendero de montaña, encontraron una manera de compartir su vida sin abandonar sus respectivos hogares.

Cada mañana, Juan sale de su vivienda y camina entre 20 y 30 minutos para llegar hasta donde está su pareja. Allí la ayuda con el cuidado de las cabras y las ovejas, comparte varias horas con ella y luego emprende el regreso antes de que anochezca.

La historia se conoció a través de Sergio Caballero, creador del canal de YouTube Conociendo mi País, quién llegó a la zona para registrar cómo viven Juan y Antolina.

Por qué Juan y Antolina viven en montañas separadas después de 50 años juntos

Juan y Antolina se conocieron cuando tenían alrededor de 20 años, después de que él regresara del servicio militar en Tierra del Fuego. Sin embargo, desde el comienzo de su relación mantuvieron una particular forma de vida donde cada uno conservó su propio hogar ya que tenían sus respectivos puestos en la montaña antes de conocerse y decidieron no abandonarlos cuando formaron pareja.

Con el tiempo tuvieron tres hijos, uno de los cuales vive con Antolina. Ambos aseguraron que esa organización les permite llevarse mejor como pareja: “Vivimos separados para no andar peleando. Así nos llevamos mejor”, explicaron entre risas durante el encuentro con el documentalista. Sus viviendas se encuentran en cerros diferentes, a unos 3,500 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente a cinco horas de caminata desde Cafayate.

Su historia se conoció a través de un documentalista que recorrió los Valles Calchaquíes. YouTube vía Conociendo mi País

Cómo es el recorrido diario de Juan para reencontrarse con su esposa y ayudarla con los animales

Cada mañana, Juan sale de su hogar acompañado por su perro y recorre un sendero árido y polvoriento que conecta su montaña con la de Antolina. El trayecto le demanda entre 20 y 30 minutos, pero hace todo lo posible para llegar y ayudar a su esposa con las cabras y las ovejas.

Después de compartir varias horas juntos y realizar tareas del campo, regresa a su propia vivienda antes del anochecer. Esta rutina forma parte de su vida desde aproximadamente cinco décadas y la mantiene incluso a sus 72 años y con algunas dificultades en una de sus rodillas.