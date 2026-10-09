El primer caza Gripen fabricado en Brasil completó su vuelo inaugural el 6 de octubre.

Brasil dio un nuevo paso en su industria de defensa con el primer vuelo del caza Gripen F-39E fabricado en el país por Embraer, una colaboración con la compañía sueca Saab. La aeronave despegó el 6 de octubre de 2026 desde las instalaciones de Embraer en Gavião Peixoto, en el estado de São Paulo.

El avión forma parte de un programa de cooperación tecnológica que permitió desarrollar capacidades industriales para fabricar, integrar y probar aeronaves de combate avanzadas. El país latinoamericano ya opera otros Gripen recibidos anteriormente, pero esta unidad es la primera producida en su propia línea de fabricación.

El F-39E, denominación que utiliza la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), es supersónico y cuenta con radar AESA y un sistema integrado de guerra electrónica. Sin embargo, el ejemplar fabricado todavía debe completar las pruebas de aceptación antes de ser entregado a la fuerza aérea, según informaron las empresas involucradas.

Brasil fabricó el primer Gripen F-39E fuera de Suecia

La aeronave que realizó el vuelo inaugural es la primera fabricada en Brasil por Embraer y la primera de 15 unidades previstas para producirse localmente dentro del programa actual. Asimismo, la planta Gavião Peixoto alberga la única línea de producción del Gripen fuera de Suecia, según Embraer y Saab.

El proyecto se basa en un acuerdo de cooperación industrial y transferencia de tecnología entre Brasil y Suecia, donde durante más de una década, ingenieros, técnicos y especialistas brasileños trabajaron junto con los equipos de Saab en actividades de ingeniería, fabricación, integración y pruebas de vuelo.

Su primer vuelo en Brasil marca un avance industrial, aunque la unidad todavía debe completar la campaña de pruebas y recibir la certificación correspondiente. Shutterstock

¿Cómo es el caza supersónico Gripen F-39E?

El Gripen E es un avión de combate monoplaza diseñado para realizar misiones de defensa aérea, reconocimiento y ataque. Según Saab, integra sensores, sistemas electrónicos y herramientas que permiten compartir información con otras aeronaves y unidades.

Entre sus principales características técnicas se encuentran:

Velocidad supersónica : está diseñado para volar a una velocidad superior a la del sonido.

Radar AESA : utiliza un sistema de barrido electrónico activo que permite detectar y seguir objetivos. Su tecnología dirige electrónicamente el haz del radar y puede rastrear varios objetivos.

Sistema de guerra electrónica : analiza señales electromagnéticas y permite aplicar contramedidas para dificultar la detección, el seguimiento o la actuación de determinados sistemas adversarios.

Sensores integrados : combina información de distintos equipos para ayudar al piloto a identificar amenazas y comprender el entorno operativo.

Capacidad multimisión: puede utilizarse en tareas de defensa aérea, reconocimiento y ataque, según la configuración y la misión.

El radar AESA y el sistema de guerra electrónica cumplen funciones diferentes ya que, mientras el radar ayuda a detectar y seguir objetivos, la guerra electrónica permite analizar señales, advertir amenazar y emplear medidas defensivas y ofensivas frente a determinados sistemas enemigos.

¿El Gripen fabricado en Brasil entrará en servicio?

El vuelo inaugural no significa que esta unidad se encuentre operativa. Según Embraer y Saab, el avión debe completar la campaña de vuelos de aceptación de producción y obtener la certificación de aeronavegabilidad antes de quedar listo para su entrega.

Una vez finalizada esa etapa, está previsto que sea trasladado a la Base Aérea de Anápolis, en el estado de Goiás, donde se incorporará al Primer Grupo de Defensa Aérea (1.° GDA).

En este contexto, las empresas no informaron un fecha concreta y oficial para la entrega del ejemplar fabricado en Brasil, es por ello que, aunque el modelo ya forma parte de las operaciones de la Fuerza Aérea Brasileña, esta aeronave en particular todavía debe completar el proceso previo a su incorporación al servicio.