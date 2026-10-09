FEMA Corps permite a jóvenes participar en tareas de preparación y respuesta ante desastres.

Estados Unidos mantiene abierta una convocatoria para jóvenes que quieran participar en un programa de servicio comunitario que ofrece alojamiento, alimentación y una ayuda económica durante aproximadamente 10 meses.

Se trata de FEMA Corps, una iniciativa desarrollada por AmeriCorps NCCC en colaboración con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que permite adquirir experiencia mientras se realizan tareas de preparación, respuesta y recuperación ante desastres.

¿Quiénes pueden inscribirse en el programa FEMA Corps?

Según informa AmeriCorps en su página oficial, los jóvenes interesados en participar como voluntarios deben cumplir determinados requisitos:

Tener entre 18 y 24 años.

Ser ciudadano estadounidenses.

Estar disponibles para realizar un servicio de tiempo completo durante aproximadamente 10 meses, que incluye viajes por distintas regiones del país.

Superar una prueba inicial de detección de drogas al ingresar al programa.

La convocatoria también contempla puestos de líderes de equipo, destinados a personas de 18 años o más, sin límite máximo de edad.

Los participantes trabajan en equipos y colaboran con personal de FEMA en tareas administrativas y operativas relacionadas con la gestión de emergencias.

Los participantes reciben alojamiento y alimentación durante los 10 meses de servicio.

¿Qué beneficios reciben los jóvenes que participan?

El programa ofrece distintos beneficios para cubrir los gastos básicos durante el período de servicio.

Entre ellos se encuentran:

Alojamiento y alimentación durante el programa.

Una asignación económica limitada para gastos personales.

Cobertura médica limitada.

Transporte relacionado con las actividades del programa.

Capacitación en liderazgo, trabajo en equipo y gestión de emergencias.

Además, quienes completen satisfactoriamente el servicio pueden recibir un beneficio educativo de más de US$7.300, que puede utilizarse para futuros estudios o para pagar determinados préstamos estudiantiles.

¿Hasta cuándo está abierta la inscripción y cómo anotarse?

De acuerdo con el calendario publicado por AmeriCorps, las solicitudes para participar como voluntario en FEMA Corps pueden presentarse hasta el 19 de octubre de 2026.

El inicio del programa para estos participantes está previsto para febrero de 2027, aunque las fechas pueden modificarse.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar al portal My AmeriCorps, crear un perfil, completar la información solicitada y presentar su postulación.

El proceso incluye información sobre las motivaciones, habilidades y experiencia del candidato, además de dos referencias profesionales.