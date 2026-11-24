La construcción se realizó en Alajuelita, Costa Rica, mediante un sistema que transforma botellas, bolsas y otros residuos en materiales para levantar paredes.

La historia de Cindy Mora demuestra cómo los materiales descartados pueden convertirse en una alternativa para la construcción de viviendas. La mujer, oriunda de Costa Rica, logró acceder a su casa propia después de ahorrar durante nueve años para comprar un terreno.

Sin embargo, cuando consiguió el lote se encontró con otro obstáculo ya que no tenía dinero suficiente para levantar una vivienda para ella y su hijo Fabrizio.

Su situación cambió gracias a un proyecto impulsado por organizaciones sociales y empresas privadas, que transformó toneladas de residuos plásticos en bloques de construcción. Con 850 piezas encastrables y más de 800 horas de trabajo voluntario, se levantó una vivienda en la localidad de Alajuelita, cerca de San José.

Una madre ahorró durante nueve años para comprar un terreno y tener su propia casa

Durante casi una década, Cindy Mora guardó dinero con el objetivo de adquirir un terreno donde pudiera vivir junto a su hijo. Finalmente, consiguió comprar un lote de Alajuelita, Costa Rica, pero el esfuerzo económico tuvo consecuencias, ya que se quedó sin recursos para construir la vivienda. Hasta entonces, ambos compartían una habitación en la casa de los padres de Cindy, por lo que tener un espacio propio seguía siendo una necesidad pendiente.

La oportunidad llegó mediante una iniciativa que reunió a Hábitat para la Humanidad Costa Rica, Procter & Gamble (P&G), Urbarium y Ekojunto. Las organizaciones impulsaron un proyecto que combinó el acceso a una vivienda con el aprovechamiento de residuos plásticos. De esta manera, Cindy y Fabrizio pudieron contar con una casa construida con el mismo terreno que ella había comprado después de años de ahorro.

Un proyecto sustentable le permitió acceder a una vivienda de 72 metros cuadrados hecha con residuos plásticos. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Construyeron la vivienda con 850 bloques de plástico reciclado que encastran como piezas de Lego

La vivienda tiene aproximadamente 72 metros cuadrados, y para levantar las paredes se utilizaron 850 bloques fabricados a partir de residuos plásticos, entre ellos botellas, bolsas y envases. El material fue recolectado y procesado industrialmente mediante técnicas que permitieron transformarlo en piezas resistentes y uniformes. Según las publicaciones sobre el proyecto, se aprovecharon alrededor de siete toneladas de plástico descartado para producir los módulos utilizados en la construcción.

Una de las particularidades del sistema era su mecanismo de encastre donde los bloques se colocaban unos sobre otros como piezas de un juego de construcción, sin necesidad de unir cada módulo mediante el procedimiento tradicional de los ladrillos.

Más de 800 horas de trabajo voluntario permitieron levantar la casa en Costa Rica

La construcción comenzó en abril de 2018 y contó con la participación de voluntarios, técnicos y trabajadores vinculados con las organizaciones que impulsaron la iniciativa. En conjunto, aportaron más de 800 horas de trabajo para montar la estructura y completar la vivienda.

La casa fue entregada a Cindy y a su hijo el 26 de mayo de 2018, después de que el trabajo colectivo permitiera transformar residuos en materiales para una vivienda familiar.