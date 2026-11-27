El avión combina una enorme capacidad de pasajeros con una eficiencia de combustible superior a la de sus antecesores, gracias a unas alas y unos motores completamente nuevos.

Boeing está por sumar un récord a la aviación comercial: el 777X, el avión bimotor (de dos motores) más grande del mundo. Es una aeronave colosal, de más de 76 metros de largo, capaz de transportar más de 400 pasajeros, y que estrena soluciones de ingeniería llamativas, como unas alas que se pliegan en la punta y los motores más grandes jamás fabricados para un avión comercial. Tras años de demoras, el programa avanza hacia su certificación.

Boeing construye el avión bimotor más grande del mundo

El 777X es la nueva generación del exitoso Boeing 777, un avión de fuselaje ancho (de dos pasillos) pensado para rutas de larga distancia. Su gran atractivo comercial es combinar una enorme capacidad de pasajeros con una eficiencia de combustible superior a la de sus antecesores, gracias a un ala y unos motores completamente nuevos.

El 777X, la versión mayor, mide alrededor de 76,7 metros de largo, lo que lo convierte en el avión comercial más largo jamás construido, por encima incluso del Airbus A350 y del propio 747. Y lo hace con solo dos motores: es el bimotor más grande del mundo.

En cuanto a capacidad, transporta alrededor de 426 pasajeros en una configuración estándar de dos clases, cifra que puede superar los 400 largos (e incluso acercarse a 450) según cómo cada aerolínea distribuya los asientos.

Las alas plegables: una novedad en un avión comercial

Uno de los rasgos más curiosos del 777X son sus alas plegables. Para ganar eficiencia, el avión tiene un ala más larga (de alrededor de 72 metros de envergadura), pero un ala tan ancha no entraría en las puertas de embarque (gates) diseñadas para los 777 actuales.

La solución de Boeing fue ingeniosa: las puntas de las alas se pliegan hacia arriba una vez que el avión aterriza y rueda por la pista, reduciendo la envergadura para que quepa en las posiciones de embarque habituales. Es la primera vez que un avión comercial de pasajeros incorpora esta tecnología.

Los motores GE9X: los más grandes jamás fabricados

El otro récord está en la propulsión. El 777X usa dos motores GE9X, fabricados por GE Aerospace, que son los motores más grandes jamás construidos para un avión comercial: su diámetro es tan grande que se acerca al del fuselaje de un avión más pequeño.

Esos motores son, en buena medida, los responsables de la mayor eficiencia y del menor consumo de combustible que promete el 777X frente a modelos anteriores.

El avión acumula más de 600 pedidos en firme de aerolíneas de todo el mundo. Boeing

Cuántos pedidos tiene y quién lo compra

El avión acumula más de 600 pedidos en firme de aerolíneas de todo el mundo. El principal cliente es Emirates, la aerolínea de Dubái, que es por lejos la que más unidades encargó.

También figuran entre los compradores Qatar Airways, Lufthansa, Singapore Airlines, Cathay Pacific y otras grandes compañías. Ese respaldo muestra que, pese a las demoras, las aerolíneas siguen apostando al modelo.

Cuándo entra en servicio: el gran pendiente

El 777X todavía no está en servicio ni fue entregado a ninguna aerolínea. El programa avanza en su proceso de certificación ante la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA), y la certificación se apunta a fines de 2026 o principios de 2027, con las primeras entregas previstas para 2027.

El 777X debía haber entrado en servicio en 2020, por lo que acumula alrededor de siete años de retraso. Las causas fueron varias, desde problemas técnicos y de desarrollo hasta un proceso de certificación más estricto (en parte, por el mayor escrutinio sobre Boeing tras otros episodios). Esa demora le costó caro a la empresa, que asumió cargos millonarios por el programa.