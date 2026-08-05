Bill Gates, conocido alrededor del mundo por ser el cofundador de Microsoft, volvió a anunciar un gran proyecto tecnológico que involucra a la IA de forma directa.

Para el magnate, el uso de inteligencia artificial en los diferentes aspectos del día a día se está convirtiendo en un hecho igual de revolucionario que, en su momento, la incorporación de la computadora en cada hogar.

En ese marco, a través de su blog personal explicó que quiere acelerar la incorporación de IA en los sistemas de salud de África y, para eso, su fundación y la compañía OpenAI realizarán una inversión de 50 millones de dólares.

Este proyecto, denominado Horizon 1000, tendrá a Ruanda como punto de partida, donde se buscará impulsar la adopción de herramientas de IA en clínicas de atención primaria, comunidades y hogares para mejorar el acceso a los servicios médicos.

El proyecto de Bill Gates para cambiar el sistema de salud de Ruanda en dos años

De acuerdo con Gates, la iniciativa busca ayudar a los países africanos a utilizar inteligencia artificial para fortalecer sus sistemas sanitarios y ayudar a trabajadores de la salud.

Se explica que la Fundación Gates y Open AI aportarían financiación, tecnología y asistencia para que el proyecto pueda llevarse a cabo y cumplir un objetivo ambicioso: alcanzar 1,000 clínicas de atención primaria y las comunidades que dependerán de ellas para 2028.

Bill Gates busca acelerar la implementación de sistemas de IA en los centros sanitarios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El problema que Bill Gates quiere resolver con este proyecto

Gates indica que uno de los mayores desafíos de los sistemas sanitarios en países de ingresos bajos y medios es la falta de personal médico.

Los datos compartidos por el magnate, África subsahariana enfrenta un déficit cercano a seis millones de trabajadores de la salud, por lo que médicos, enfermeros y agentes sanitarios deben atender día a día grandes cantidades de pacientes con recursos limitados y tecnología escasa.

Cómo se utilizará la inteligencia artificial para este proyecto

El magnate indica que las herramientas de IA no están diseñadas para sustituir a médicos o enfermeros, sino que pueden ayudarlos en tareas cotidianas, como

Elaboración automática de notas clínicas

Resumen de consultas médicas

Gestión de documentación administrativa

Acceso más rápido a información sanitaria

Apoyo en la toma de decisiones clínicas

Se buscará entonces que los profesionales puedan centrar el foco en la atención de pacientes y reducir el tiempo que gastan en tareas burocráticas.