En esta noticia
Bill Gates, conocido alrededor del mundo por ser el cofundador de Microsoft, volvió a anunciar un gran proyecto tecnológico que involucra a la IA de forma directa.
Para el magnate, el uso de inteligencia artificial en los diferentes aspectos del día a día se está convirtiendo en un hecho igual de revolucionario que, en su momento, la incorporación de la computadora en cada hogar.
En ese marco, a través de su blog personal explicó que quiere acelerar la incorporación de IA en los sistemas de salud de África y, para eso, su fundación y la compañía OpenAI realizarán una inversión de 50 millones de dólares.
Este proyecto, denominado Horizon 1000, tendrá a Ruanda como punto de partida, donde se buscará impulsar la adopción de herramientas de IA en clínicas de atención primaria, comunidades y hogares para mejorar el acceso a los servicios médicos.
El proyecto de Bill Gates para cambiar el sistema de salud de Ruanda en dos años
De acuerdo con Gates, la iniciativa busca ayudar a los países africanos a utilizar inteligencia artificial para fortalecer sus sistemas sanitarios y ayudar a trabajadores de la salud.
Se explica que la Fundación Gates y Open AI aportarían financiación, tecnología y asistencia para que el proyecto pueda llevarse a cabo y cumplir un objetivo ambicioso: alcanzar 1,000 clínicas de atención primaria y las comunidades que dependerán de ellas para 2028.
El problema que Bill Gates quiere resolver con este proyecto
Gates indica que uno de los mayores desafíos de los sistemas sanitarios en países de ingresos bajos y medios es la falta de personal médico.
Los datos compartidos por el magnate, África subsahariana enfrenta un déficit cercano a seis millones de trabajadores de la salud, por lo que médicos, enfermeros y agentes sanitarios deben atender día a día grandes cantidades de pacientes con recursos limitados y tecnología escasa.
Cómo se utilizará la inteligencia artificial para este proyecto
El magnate indica que las herramientas de IA no están diseñadas para sustituir a médicos o enfermeros, sino que pueden ayudarlos en tareas cotidianas, como
- Elaboración automática de notas clínicas
- Resumen de consultas médicas
- Gestión de documentación administrativa
- Acceso más rápido a información sanitaria
- Apoyo en la toma de decisiones clínicas
Se buscará entonces que los profesionales puedan centrar el foco en la atención de pacientes y reducir el tiempo que gastan en tareas burocráticas.