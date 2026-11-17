En determinadas situaciones, el organismo fiscal podrá devolver un monto menor al esperado a los contribuyentes que incurran en las siguientes equivocaciones.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede reducir el monto de un reembolso de impuestos cuando detecta errores en la declaración o identifica deudas pendientes que deben descontarse del dinero que le corresponde al contribuyente.

Existen distintas razones por las que el IRS puede tomar esta medida. La agencia federal explica a través de su página web oficial cuáles son los errores más comunes en la declaración de impuestos que pueden derivar en una reducción del reembolso esperado.

¿Cuáles son los errores en la declaración de impuestos que pueden provocar una reducción del reembolso?

De acuerdo con el IRS, el ajuste en la declaración de impuestos es de las razones más frecuentes de los reembolsos reducidos.

Entre los principales motivos de ajuste se encuentran:

Errores matemáticos al sumar, restar o ingresar números.

Créditos o deducciones no elegibles, como por ejemplo, reclamar un hijo no elegible o una deducción para la que no se cumplen los requisitos.

Impuestos adeudados del año anterior.

Pagó menos de lo debido en sus impuestos estimados durante el año.

De acuerdo con el IRS, el ajuste en la declaración de impuestos es de las razones más frecuentes de los reemboolsos reducidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo saber si recibí un reembolso reducido?

El IRS informa a los contribuyentes cuando realiza un ajuste que modifica el monto de su reembolso. En estos casos, envía una notificación por correo postal en la que explica cómo se aplicó el dinero y cuáles fueron los motivos de la reducción.

Si el descuento se realizó para cubrir una deuda pendiente, la notificación será enviada por la Oficina del Servicio Fiscal (BFS), que es dependiente del Departamento del Tesoro. Este documento detallará el monto original del reembolso, la cantidad descontada y hacia donde fue el pago.

¿Qué otros factores pueden influir en el monto de un reembolso?

Además de los errores en la declaración, exigen obligaciones financieras que pueden provocar una reducción del reembolso mediante el Programa de Compensación del Tesoro.

Entre las deudas que pueden descontarse del dinero que debe recibir el contribuyente se encuentran:

Pagos atrasados de manutención de menores ( child support ).

Deudas no tributarias con agencias federales.

Obligaciones pendientes por impuestos estatales sobre los ingresos.

Determinadas deudas estatales relacionadas con beneficios por desempleo.

¿Qué sucede si mi reembolso fue reducido por error?

Si el contribuyente considera que el IRS o el Departamento del Tesoro redujeron su reembolso de manera incorrecta, puede impugnar la decisión. Para hacerlo, debe seguir instrucción indicadas en la notificación recibida y comunicarse con el organismo correspondiente.

Existe, además, una situación particular para quienes presentaron una declaración conjunta. Si el reembolso fue reducido para cubrir una deuda que pertenece exclusivamente al cónyuge, la otra persona podría tener derecho a recuperar la parte del dinero que le corresponde mediante el procedimiento denominado Injured Spouse Relief (alivio para el cónyuge perjudicado).