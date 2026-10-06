"Tener mayor precaución en México, debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros”, aconseja DOS (Fuente: Shutterstock).

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS) cuenta con un listado oficial de avisos de viaje que abarca a muchos países a lo largo del mundo. El registro presenta 4 niveles que varían en gravedad según el territorio.

Entre tantos, México presenta a nivel general el Nivel 2 - Extreme las precauciones. Pero además abarca otras áreas en niveles 1, 3 y 4.

“Tenga mayor precaución en México, debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros, el riesgo es elevado en algunas zonas. Lea el aviso de viaje completo”, asegura el sitio web oficial de Travel.State.Gov.

¿Qué significa Alerta Nivel 4?

Según Travel.State.Gov., “Alerta Nivel 4 - No viajar” es la advertencia más alta debido a los “riesgos que ponen en peligro la vida”, que se describen en el Aviso de Viaje.

“El gobierno de EE.UU. podría tener una capacidad muy limitada o nula para brindar ayuda, incluso en caso de emergencia”, aclara la página oficial.

El DOS recomienda a los ciudadanos estadounidenses que “no viajen al país o que lo abandonen tan pronto como sea seguro hacerlo”.

Estados Unidos recomienda no viajar a seis estados de México: ¿cuáles son?

El DOS recomienda no viajar a las siguientes áreas específicas:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

“Tenga mayor precaución en México, debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros, el riesgo es elevado en algunas zonas”, asegura Travel.State.Gov.

¿Qué riesgos existen en cada estado de México?

El nivel de alerta más alto, “Nivel 4 - No viajar”, se aplica por riesgos vinculados con terrorismo, delincuencia, secuestros y violencia de grupos criminales.

En los seis estados, las autoridades estadounidenses describen restricciones específicas y advierten sobre homicidios, tiroteos, extorsiones, robos, desapariciones y secuestros:

Colima : riesgo de violencia por grupos criminales, terrorismo y secuestros. Solo están autorizadas determinadas zonas turísticas y portuarias de Manzanillo y algunas rutas específicas.

Guerrero : se advierte sobre grupos armados que pueden instalar controles en las carreteras y recurrir a la violencia. La restricción alcanza a todo el estado, incluidas Acapulco, Zihuatanejo, Taxco e Ixtapa.

Michoacán : la delincuencia y la violencia están extendidas. Hay restricciones para circular por el estado, con excepciones puntuales para rutas de tránsito, Morelia y Lázaro Cárdenas.

Sinaloa : existe riesgo por terrorismo y delincuencia. Los viajes permitidos para empleados estadounidenses se concentran en zonas específicas de Mazatlán, Los Mochis y Topolobampo, con restricciones de acceso y circulación.

Tamaulipas : la advertencia incluye tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones, extorsión y agresiones sexuales. También se señala actividad de grupos criminales en la frontera, especialmente entre Reynosa y Nuevo Laredo.

Zacatecas: los delitos violentos, la extorsión y la actividad de pandillas están extendidos. Los empleados del Gobierno estadounidense solo pueden viajar a la ciudad de Zacatecas bajo condiciones específicas y principalmente por vía aérea.

Niveles 1, 2 y 3: ¿qué otros estados están bajo alerta?

Nivel 3 - Reconsiderar los viajes

El Departamento de Estado aconseja reconsiderar el viaje debido a los “graves riesgos” para la seguridad.

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 2 - Tenga mayor precaución

DOS afirma que “existen mayores riesgos para la seguridad”, los cuales se describen en el aviso de viaje.

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Durango

Hidalgo

Ciudad de México

México

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Nivel 1 - Tome las precauciones normales

Este es el nivel de alerta más bajo en cuanto a riesgos para la seguridad.